El Club Rotario de Carmelo realizó el 9 de julio el cambio de autoridades para el período 2026-2027, durante una ceremonia en la que Carlos Buján asumió como nuevo presidente de la institución.

La nueva conducción renovó el compromiso del club con el servicio, la amistad rotaria y el desarrollo de acciones destinadas a la comunidad.

La Comisión Directiva quedó integrada por Horacio Neves como vicepresidente; Cristina Banchero como secretaria; Mariano Bonjour como tesorero; Leticia Romero en Administración del Club; María Squitín en Imagen Pública; Amelia Pochellú en Fundación Rotaria; Carmen Lucarelli en Membresía, y Eduardo Costa como macero.

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Durante la actividad también se reconoció la labor de Amelia Pochellú y del equipo que acompañó la gestión saliente.

La institución agradeció, además, la presencia de quienes participaron en la ceremonia y destacaron el respaldo recibido durante el acto de renovación de autoridades.