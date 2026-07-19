El futuro del Hotel Casino Carmelo no está detenido únicamente en una discusión abstracta sobre licitaciones, ventas o concesiones. Desde el 26 de diciembre de 2025 existe una iniciativa privada formalmente presentada y radicada en el expediente número 2025-9-1-0002213, según documentación oficial que el Ministerio de Turismo entregó a través de un pedido de acceso a la información a Carmelo Portal.

La propuesta es analizada por el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Economía y Finanzas debido a su relación con una eventual concesión para la explotación de casinos. Así lo confirmó el propio Ministerio en una respuesta oficial firmada el 10 de julio.

El dato modifica el centro de la discusión. Ya no se trata solamente de un edificio público cuyo destino permanece indefinido. Hay un privado que presentó una iniciativa concreta y dos ministerios que la estudian. Sin embargo, la documentación entregada no informa quién está detrás del proyecto, qué pretende hacer con el complejo, cuánto dinero propone invertir ni bajo qué condiciones buscaría explotarlo.

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El Ministerio invoca el régimen de confidencialidad previsto en el artículo 19 de la Ley 17.555 para restringir el acceso al contenido de la iniciativa. Esa reserva puede tener respaldo legal durante la evaluación de una propuesta privada, pero produce una consecuencia política y pública evidente: la comunidad sabe que existe un proyecto, aunque desconoce sus elementos esenciales.

Mientras esa iniciativa avanza por un circuito administrativo reservado, el Estado continúa pagando para evitar que el antiguo hotel se deteriore todavía más.

Una propuesta privada que no aparece en la respuesta sobre el futuro del hotel

Consultado sobre la posibilidad de realizar una nueva licitación, modificar las condiciones del llamado anterior o utilizar otra modalidad para definir el futuro del Hotel Casino Carmelo, el Ministerio respondió que se encuentra en una “etapa de análisis”.

La contestación enumera varias opciones: concesión, arrendamiento, asociación público-privada, convenio interinstitucional, venta, cesión de uso y otras figuras administrativas.

También recuerda que, mediante una resolución del Poder Ejecutivo del 20 de febrero de 2024, el inmueble fue declarado prescindible para el Ministerio de Turismo y se dispuso su enajenación.

Leída de manera aislada, esa respuesta transmite la imagen de una administración que todavía compara alternativas generales. Pero otro fragmento del mismo conjunto documental confirma que el proceso tiene un elemento mucho más concreto:

“Actualmente se encuentra en trámite el expediente N.º 2025-9-1-0002213, con fecha de inicio el 26/12/2025, referido a una iniciativa privada presentada al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley N.º 17.555”.

El Ministerio añade:

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“Dicho expediente se encuentra en etapa de análisis por parte de este Ministerio y del Ministerio de Economía y Finanzas, en atención a la vinculación existente con la eventual concesión para la explotación de casinos”.

La diferencia no es menor. El Estado no está analizando únicamente modelos posibles. Está estudiando una iniciativa privada ya presentada, vinculada con una actividad sometida a regulación estatal: la explotación del casino.

Entrevista documental: las respuestas del Ministerio

La siguiente entrevista fue reconstruida a partir de las preguntas remitidas al Ministerio de Turismo y de las respuestas oficiales firmadas el 10 de julio.

¿Existe un privado interesado en el Hotel Casino Carmelo?

Sí.

El Ministerio confirmó que existe una iniciativa privada en trámite desde el 26 de diciembre de 2025. La propuesta está radicada en el expediente 2025-9-1-0002213.

¿Quién presentó la iniciativa?

La respuesta no lo informa.

La identidad del promotor no aparece en la documentación suministrada. El Ministerio señala que la información relativa a la iniciativa privada tiene carácter confidencial, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 17.555.

¿Qué propone el privado?

Tampoco se detalla.

La única referencia disponible indica que la iniciativa está vinculada con una eventual concesión para la explotación de casinos.

No se establece si el proyecto incluye la recuperación integral del hotel, la reapertura de las habitaciones, una intervención parcial del complejo o solamente la actividad vinculada con el casino.

¿Qué organismos analizan la propuesta?

El Ministerio de Turismo y el Ministerio de Economía y Finanzas.

La participación de Economía se explica, según la respuesta, por la eventual concesión para explotar casinos.

¿La propuesta fue aprobada?

No.

El expediente se encuentra en etapa de análisis. La documentación no informa que exista una resolución favorable, una adjudicación ni un contrato.

La existencia de una iniciativa privada no equivale a que el proyecto haya sido aceptado.

¿Hay plazos para tomar una decisión?

No hay plazos definidos.

El Ministerio respondió que, por el momento, no existe un plazo, una hoja de ruta, un calendario interno ni una previsión presupuestal asociada a una decisión sobre el destino del hotel.

¿El Ministerio piensa convocar una nueva licitación?

Es una posibilidad, pero no una decisión.

La cartera señaló que analiza distintas alternativas administrativas y de gestión, incluida la realización de un nuevo llamado. También mencionó la concesión, el arrendamiento, la venta, la cesión de uso y otras modalidades.

¿Se revisaron las condiciones del llamado anterior?

La respuesta no aporta una evaluación concreta.

Ante la pregunta sobre la revisión del pliego, las condiciones económicas y las exigencias de inversión del procedimiento anterior, el Ministerio se remitió a su contestación general sobre las alternativas en estudio.

No informó qué aspectos del llamado anterior fueron evaluados, cuáles podrían modificarse ni qué conclusiones obtuvo la Administración.

¿Existe una definición estratégica para el inmueble?

No.

El Ministerio no definió si el complejo permanecerá dedicado al turismo, será reconvertido para otro uso, quedará en manos privadas o pasará a otro organismo público.

La respuesta oficial sostiene que todas esas posibilidades continúan en evaluación.

¿Qué medidas se adoptaron para preservar el hotel?

El Ministerio informó contrataciones de vigilancia, tapiado de aberturas, cerramiento del sector de la piscina, alarma con videoverificación y un nuevo cerramiento general del inmueble.

También incluyó enlaces a procedimientos publicados en el portal de Compras Estatales.

¿Existe una evaluación técnica del estado del edificio?

Sí.

La respuesta menciona un informe técnico realizado en septiembre de 2025 y adjuntado como anexo. El documento habría sido elaborado a efectos del cerramiento del inmueble.

Sin embargo, la contestación no resume sus principales conclusiones ni detalla el estado estructural, sanitario, eléctrico o patrimonial del complejo.

¿El Ministerio proyecta nuevas inversiones?

No se anuncian obras de recuperación.

La cartera señala que las inversiones ejecutadas y previstas están vinculadas con la preservación y la seguridad del inmueble. No informa partidas destinadas a restaurarlo, reabrirlo o acondicionarlo para un nuevo uso.

Los números de la espera

La respuesta oficial permite identificar algunos gastos vinculados con la protección del Hotel Casino Carmelo.

Actuación informada Año o período Importe Servicio de vigilancia 2021 $ 1.498.403 Tapiado de aberturas con chapones 2023 $ 42.000 Cerramiento del sector de la piscina 2023 $ 79.136 Alarma y monitoreo con videoverificación Noviembre de 2021 a diciembre de 2026 $ 5.553 mensuales Cerramiento y tapiado general 2026 $ 612.576

Los gastos de monto único suman $ 2.232.115.

A esa cifra debe añadirse el servicio mensual de alarma y monitoreo. Si el pago de $ 5.553 se mantuvo de manera ininterrumpida desde noviembre de 2021 hasta diciembre de 2026, el período completo comprendería 62 meses y representaría $ 344.286.

Bajo esa hipótesis, el total de los conceptos expresamente identificados alcanzaría $ 2.576.401.

Sin embargo, ese cálculo debe tomarse como una estimación construida a partir del período y el importe mensual informados. Para establecer el gasto efectivamente ejecutado sería necesario revisar cada orden de compra, sus fechas, eventuales renovaciones, interrupciones y pagos.

La respuesta contiene además numerosos enlaces a contrataciones, pero no presenta un cuadro consolidado con el gasto total destinado al inmueble. Por eso, la cifra final podría incluir otros costos que no están individualizados en el texto.

El Estado conserva, pero no recupera

Las contrataciones describen una política precisa: proteger el edificio, restringir el acceso y evitar un deterioro mayor.

Vigilar no es restaurar. Tapiar no es recuperar. Instalar una alarma no define el futuro del complejo.

Las medidas pueden ser necesarias para custodiar un bien público, pero también permiten observar el lugar en el que se encuentra el proceso: el Estado destina dinero a conservar un inmueble mientras no adopta una resolución definitiva sobre su uso.

La inversión documentada está concentrada en seguridad y cerramiento. No aparecen obras de rehabilitación, estudios de viabilidad económica divulgados públicamente ni un proyecto de reapertura.

El Ministerio administra, por ahora, el costo de la espera.

La reserva y sus límites

La confidencialidad de una iniciativa privada no demuestra por sí misma que exista una irregularidad.

El régimen citado por el Ministerio puede proteger información comercial, estudios de factibilidad, condiciones económicas y otros datos sensibles mientras la Administración evalúa la propuesta.

Pero la existencia de una base legal para la reserva no elimina las preguntas de interés público.

El Hotel Casino Carmelo pertenece al Estado. Su destino afecta al patrimonio público, al desarrollo turístico, al empleo y a una zona relevante de la ciudad. Además, la iniciativa está relacionada con la eventual concesión de una actividad regulada como la explotación de casinos.

La cuestión no es exigir la publicación de información que legalmente deba permanecer protegida. La cuestión es determinar qué puede informar el Estado sin perjudicar el procedimiento y qué datos está obligado a explicar para que exista control público sobre sus decisiones.

Hasta ahora, la ciudadanía conoce la existencia del expediente, su fecha de inicio y los organismos que intervienen. No conoce la identidad del interesado, los alcances generales del proyecto, el volumen estimado de la inversión ni el estado concreto de la evaluación.

Lo que muestra el Ministerio

La respuesta oficial permite establecer varios hechos:

Existe una iniciativa privada formal. No se trata solamente de expresiones de interés o conversaciones informales.

El expediente comenzó el 26 de diciembre de 2025. Al momento de la respuesta del 10 de julio, llevaba más de seis meses en trámite.

Intervienen dos ministerios. Turismo y Economía analizan la propuesta.

La iniciativa está relacionada con una eventual concesión del casino.

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El destino del hotel no está decidido.

No existen plazos públicos para resolver.

El Estado continúa gastando en seguridad y preservación.

Lo que no muestra

La documentación deja sin contestar los aspectos centrales de la iniciativa:

quién la presentó;

cuándo fue recibida materialmente y qué actuaciones se realizaron desde entonces;

qué uso propone para el hotel;

si incluye la recuperación integral del complejo;

cuánto pretende invertir;

qué contraprestación recibiría el Estado;

durante cuánto tiempo se otorgaría una eventual concesión;

si el privado pidió beneficios, garantías o condiciones especiales;

si se generarán puestos de trabajo y cuántos;

si existe un estudio sobre la viabilidad económica del proyecto;

si la iniciativa obligará a realizar un procedimiento competitivo;

qué ocurrirá con el inmueble si la propuesta es rechazada;

cuándo prevé el Gobierno tomar una decisión.

Tampoco se explica qué relación existe entre la declaración del inmueble como prescindible, la disposición de enajenarlo y el análisis actual de una posible concesión.

¿La venta continúa siendo la alternativa principal? ¿La iniciativa privada podría modificar esa decisión? ¿El hotel y el casino serán tratados como una unidad o mediante procedimientos diferentes?

La respuesta no lo aclara.

Un informe técnico que permanece en segundo plano

El Ministerio menciona un informe de septiembre de 2025 relacionado con el estado del inmueble y las necesidades de cerramiento.

Ese informe podría ser determinante para evaluar la dimensión real del proyecto. El estado estructural, las instalaciones eléctricas, la red sanitaria, las condiciones de seguridad y la preservación patrimonial inciden directamente en el costo de cualquier recuperación.

Pero la contestación no presenta un diagnóstico accesible.

Sin esa información no puede saberse si los gastos documentados alcanzan para evitar el deterioro, si existen sectores en riesgo ni cuál sería la inversión mínima necesaria para volver a utilizar el edificio.

El expediente informa que hay un privado interesado, pero no permite comparar su eventual propuesta con las necesidades técnicas del complejo.

La pregunta detrás del expediente

La iniciativa privada desplaza la discusión desde el terreno de las posibilidades hacia el de las decisiones concretas.

El Ministerio ya no puede limitarse a decir que estudia diferentes alternativas sin explicar, al menos en términos generales, cómo se integra la propuesta existente dentro de ese análisis.

La confidencialidad puede justificar la reserva de datos comerciales. No explica por sí sola la ausencia de un cronograma, de criterios públicos para evaluar el proyecto o de información sobre el procedimiento que se seguirá si la propuesta resulta de interés para el Estado.

Después de años de cierre, el Hotel Casino Carmelo no carece de interesados. Lo que todavía no tiene es una decisión pública.

Detrás de las chapas, las alarmas y los contratos de vigilancia, existe ahora un expediente que podría definir el futuro del complejo. Su contenido permanece reservado. Su promotor no fue identificado. Sus condiciones no se conocen. Y el Gobierno no ha dicho cuándo decidirá.

La pregunta ya no es solamente qué ocurrirá con el Hotel Casino Carmelo.

La pregunta es qué proyecto estudia el Estado, bajo qué condiciones y cuánto tiempo más permanecerá esa decisión detrás de un expediente confidencial.