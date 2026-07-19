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Una masa de aire frío avanzará desde Argentina durante el comienzo de la semana y favorecerá el desplazamiento de un sistema frontal sobre Uruguay. El fenómeno generará lluvias, tormentas aisladas y un posterior descenso de las temperaturas en distintas zonas del país.

Para este lunes 20 de julio se prevé tiempo inestable, con precipitaciones y posibilidad de tormentas en el suroeste, el sur y parte del norte del territorio. En Carmelo, el pronóstico indica una tormenta pasajera durante la mañana, seguida de una jornada nubosa y ventosa, con temperaturas cercanas a los 12 °C.

En Montevideo y el área metropolitana también se esperan lluvias ocasionales y tormentas durante la mañana del lunes. La inestabilidad podrá continuar de forma intermitente durante el martes, con lluvias y lloviznas en algunos períodos.

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La inestabilidad se desplazará hacia el norte

El norte del país podrá registrar episodios de lluvia y tormentas entre el lunes y el miércoles. En Rivera se prevé una tormenta aislada durante el lunes y una posible intensificación de la inestabilidad el miércoles, cuando también comenzaría a descender la temperatura.

La distribución y el volumen de las precipitaciones no serán uniformes. Los distintos modelos meteorológicos coinciden en la presencia de lluvias en la región, aunque mantienen diferencias sobre las zonas que recibirán los mayores acumulados.

Durante la segunda mitad de la semana se espera una mejora gradual en el suroeste y el sur de Uruguay, aunque podrán persistir períodos de nubosidad y algunas precipitaciones en el centro, el este y el norte.

El Instituto Uruguayo de Meteorología no mantenía una advertencia meteorológica vigente al momento de esta publicación. El organismo actualiza sus avisos de acuerdo con la evolución de las condiciones atmosféricas.