El Plenario de Municipios de Uruguay solicitó a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) que evalúe la posibilidad de prever y, en su caso, asignar recursos extraordinarios a los gobiernos municipales para afrontar eventuales emergencias derivadas de los escenarios climáticos proyectados por el Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET).

La solicitud fue realizada mediante una nota fechada el 15 de julio de 2026, en la que se plantea la necesidad de anticipar la disponibilidad de fondos para responder con rapidez a posibles fenómenos meteorológicos asociados a El Niño.

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En el documento se señala que los informes recientes advierten sobre la probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal y temporales de intensidad. De concretarse esas proyecciones, podrían registrarse afectaciones en la caminería rural y urbana, calles, sistemas de drenaje, alumbrado público, infraestructura municipal y otros servicios esenciales.

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El Plenario de Municipios sostiene que una planificación financiera y operativa anticipada permitiría a los gobiernos municipales responder con mayor eficacia ante eventuales emergencias, minimizar el impacto sobre la población y asegurar la continuidad de los servicios públicos.