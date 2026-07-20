Un joven de 18 años quedó a disposición de la Justicia después de embestir a un funcionario policial e intentar darse a la fuga durante un procedimiento realizado en la ciudad de Rosario, según informó la Policía.

El episodio ocurrió cuando efectivos de la Zona Operacional II desarrollaban patrullajes preventivos y observaron dos motocicletas que circulaban sin luces. De acuerdo con el comunicado oficial, sus ocupantes no utilizaban casco protector y los vehículos presentaban otras irregularidades que no fueron detalladas.

Al advertir la presencia policial, ambos conductores intentaron escapar. Una de las motocicletas sufrió un desperfecto mecánico y se detuvo, lo que permitió que los agentes se acercaran para solicitar la documentación correspondiente.

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La Policía señaló que, en ese momento, el conductor volvió a encender el vehículo y embistió a uno de los funcionarios. Como consecuencia de la maniobra, dos policías cayeron al pavimento. El joven fue detenido en el lugar y trasladado a una dependencia, donde permanece a disposición de la Fiscalía actuante.

El informe no establece si los efectivos resultaron lesionados ni si recibieron asistencia médica. Tampoco precisa el lugar y la hora del procedimiento, las irregularidades constatadas en las motocicletas o qué ocurrió con el segundo conductor.

La investigación deberá determinar cómo se desarrolló el procedimiento, si existen testigos o registros audiovisuales y cuál fue la participación del detenido. También resta conocer la resolución de la Fiscalía y la eventual tipificación penal del hecho. La información difundida corresponde únicamente a la versión proporcionada por las autoridades policiales.