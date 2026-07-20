El departamento de Colonia registró tres homicidios durante los primeros seis meses de 2026, frente a uno contabilizado en igual período de 2025, según el documento oficial “Boletín semestral de estadísticas criminales. Evolución anual 2013-2025. Evolución semestral enero-junio 2026”, elaborado por el Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del Ministerio del Interior.

La tabla departamental incluida en el informe muestra que Colonia también había registrado un homicidio en los primeros semestres de 2015 y 2024, mientras que en 2020 fueron dos. La comparación entre 2025 y 2026 supone un aumento de 200%, aunque el propio boletín advierte que las variaciones porcentuales deben interpretarse con cautela cuando se trabaja con menos de 50 casos: pequeñas diferencias absolutas pueden generar porcentajes elevados.

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En el conjunto del país se contabilizaron 195 homicidios entre enero y junio de 2026, 12 más que los 183 registrados durante el mismo período de 2025. Esto representa un incremento nacional de 6,6%. Sin embargo, la tabla por departamentos excluye los homicidios ocurridos en centros carcelarios, por lo que su total es de 188 víctimas.

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El informe utiliza principalmente registros del Sistema de Gestión de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. Las cifras reflejan los hechos conocidos por la Policía, ya sea por denuncias o actuaciones de oficio, y no necesariamente la totalidad de los delitos ocurridos. La base de homicidios fue cerrada el 7 de julio de 2026 y puede experimentar ajustes posteriores debido al avance de las investigaciones o cambios en la clasificación de los casos.

Fuente: Ministerio del Interior, Área de Estadística y Criminología Aplicada, Boletín semestral de estadísticas criminales, BS/2026/01, julio de 2026.