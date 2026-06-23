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El Poder Ejecutivo presentó ante el Parlamento el proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, una iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas que apunta a dinamizar la economía, facilitar la inversión y simplificar la relación entre el Estado, las empresas y la ciudadanía.

La propuesta, que ingresó al Senado el 18 de junio, contiene 240 artículos elaborados tras un proceso de intercambio técnico y social. Entre sus principales medidas se incluyen la unificación de registros, la digitalización de trámites comerciales y la fijación de plazos máximos para que el Estado responda solicitudes. En determinados casos, si no hay respuesta dentro del plazo previsto, regirá el llamado silencio positivo.

El proyecto también extiende a diez años la vigencia de los registros sanitarios y simplifica exigencias de traducción, con el objetivo de reducir demoras administrativas.

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En materia de consumo, una de las disposiciones establece la obligación de exhibir el precio por unidad de medida, lo que permitirá comparar productos con mayor claridad. Además, la iniciativa promueve la competencia, facilita importaciones múltiples de un mismo producto y fortalece la autonomía de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. También prevé un sistema gratuito de gestión y facturación para mipymes.