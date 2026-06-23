Argentina, Francia y Noruega dieron un paso importante hacia los dieciseisavos de final del Mundial FIFA 2026, tras una jornada con cuatro partidos correspondientes a los grupos I y J.

Argentina derrotó 2-0 a Austria, Francia goleó 3-0 a Irak y Noruega venció 3-2 a Senegal. En el otro encuentro, Jordania y Argelia igualaron 1-1.

Messi marcó dos goles ante Austria

Argentina superó 2-0 a Austria con un doblete de Lionel Messi. El capitán argentino falló un penal antes de convertir los dos tantos de su selección.

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Con esa actuación, Messi llegó a 17 goles en Mundiales masculinos y volvió a ocupar un lugar central en la campaña argentina. El equipo sumó su segunda victoria consecutiva y quedó cerca de asegurar el primer puesto del grupo J.

Thiago Almada también tuvo participación en el funcionamiento ofensivo argentino, con intervenciones en la generación de juego.

Francia mantuvo el puntaje perfecto

Francia venció 3-0 a Irak, con dos goles de Kylian Mbappé. El delantero francés continuó ampliando sus registros en la competencia y su selección mantuvo puntaje perfecto.

El resultado dejó a Francia con seis puntos y con la clasificación a la próxima instancia encaminada. Irak, en cambio, necesitará un resultado favorable en la última fecha para conservar opciones.

Noruega ganó un partido abierto ante Senegal

Noruega derrotó 3-2 a Senegal en uno de los encuentros con más goles de la jornada. Erling Haaland marcó dos veces y fue decisivo para el triunfo noruego.

Marcus Pedersen también anotó para Noruega y aportó presencia ofensiva desde el lateral. Con seis puntos, el conjunto europeo quedó cerca de asegurar su clasificación.

Senegal quedó comprometido y deberá obtener un buen resultado en la última fecha para seguir en carrera.

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Jordania y Argelia dejaron abierto el grupo J

Jordania y Argelia empataron 1-1 en un partido que mantuvo abierta la disputa por la clasificación en el grupo J.

Nizar Al-Rashdan puso en ventaja a Jordania, mientras que Argelia llegó al empate posteriormente. El punto obtenido por ambos equipos mantiene la definición pendiente para la última jornada.

Así quedaron los grupos

Grupo I

Francia: 6 puntos y clasificación encaminada.

6 puntos y clasificación encaminada. Noruega: 6 puntos y cerca de avanzar.

6 puntos y cerca de avanzar. Senegal: necesita una buena última fecha para seguir con opciones.

necesita una buena última fecha para seguir con opciones. Irak: requiere un resultado favorable para mantener sus posibilidades.

Grupo J

Argentina: lidera con dos triunfos consecutivos.

lidera con dos triunfos consecutivos. Austria: perdió una oportunidad importante, aunque depende de sí misma.

perdió una oportunidad importante, aunque depende de sí misma. Jordania y Argelia: mantienen chances tras el empate.

La carrera por la Bota de Oro

La disputa por el máximo goleador del torneo comenzó a tomar forma con tres nombres al frente:

Lionel Messi, Argentina Kylian Mbappé, Francia Erling Haaland, Noruega

Los tres delanteros marcaron en la jornada y sostienen una presencia determinante para sus selecciones.

Los partidos de la próxima jornada

La atención se trasladará a los grupos K y L, con estos encuentros:

Portugal vs. Uzbekistán

Inglaterra vs. Ghana

Panamá vs. Croacia

Colombia vs. República Democrática del Congo

Portugal e Inglaterra buscarán acercarse a la clasificación, mientras que Colombia intentará sostener su comienzo de torneo en un grupo K abierto.

Argentina, Francia y Noruega fueron las selecciones que más reforzaron su posición en la jornada, aunque la última fecha de los grupos I y J todavía definirá varios lugares para la próxima fase.