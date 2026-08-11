Un hombre de 27 años murió en la noche del lunes 10 de agosto tras recibir una herida de arma de fuego en el barrio Lomas de Carmelo. La Jefatura de Policía de Colonia investiga las circunstancias del hecho y procura identificar a los responsables.

El episodio ocurrió próximo a las 23.00, en la intersección de las calles Henry Ford y Cerruti.

Según informó la Jefatura de Policía de Colonia, un móvil policial que realizaba tareas de patrullaje preventivo circulaba por la zona cuando los efectivos observaron a varias personas que les hacían señas desde la vía pública.

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Al acercarse al lugar, los policías encontraron una motocicleta al borde de la calzada. Sobre la vereda había un hombre tendido en el suelo, con una herida de arma de fuego.

Los efectivos lo trasladaron de inmediato en el propio móvil policial hacia un centro asistencial. El hombre ingresó con vida, pero pocos minutos después se constató su fallecimiento.

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Policía Científica trabajó en la escena

Tras el hecho, personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la zona, recogió evidencia y efectuó los peritajes técnicos correspondientes.

El trabajo busca establecer con precisión cómo ocurrió el ataque y reunir elementos que permitan avanzar en la investigación.

Las actuaciones están a cargo de la Fiscalía Letrada de Carmelo, que dirige la investigación para determinar el móvil del hecho e identificar a los presuntos responsables.

Hasta el momento, la información oficial difundida no establece las circunstancias previas al disparo ni informa sobre personas detenidas.