Dos jóvenes resultaron heridos durante la madrugada tras protagonizar un choque entre dos motos en la intersección de Zorrilla y Solís.

De acuerdo con las primeras informaciones disponibles, la colisión dejó lesionados a ambos motociclistas internados en CTI. Por el momento no se dispone de información oficial sobre las circunstancias en las que ocurrió el impacto ni sobre la evolución de los jóvenes.

El episodio motivó una reflexión pública del doctor Fernando Gavilán, quien se refirió en sus redes sociales a la reiteración de siniestros graves y a las consecuencias que estos tienen especialmente entre la población joven.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

“Y continúan los siniestros de tránsito graves y, sobre todo, los que toman vidas jóvenes, queden vivos o muertos”, escribió.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Gavilán enumeró el consumo de alcohol, la conducción de motocicletas, la alta velocidad y la falta de uso del casco entre los factores asociados a la siniestralidad vial. Sus expresiones fueron realizadas en términos generales y no implican que esos elementos hayan estado presentes en el choque ocurrido esta madrugada en Zorrilla y Solís, algo que hasta el momento no fue establecido.

“Se repite lo que desde hace décadas se sabe pero no se aprende”, sostuvo el médico, quien centró buena parte de su reflexión en las conductas de riesgo y sus consecuencias.

En otro tramo de su publicación, Gavilán planteó una serie de interrogantes sobre las razones que llevan a una parte de la sociedad a exponerse a situaciones que pueden provocar lesiones graves o la muerte.

“El factor humano es la principal causa de la siniestralidad, lo venimos repitiendo hasta el hartazgo”, afirmó.

El choque registrado esta madrugada vuelve a poner en escena la problemática de los siniestros de tránsito y sus consecuencias entre los jóvenes. Mientras se aguarda información más precisa sobre el estado de los lesionados y las circunstancias de la colisión, las causas concretas del hecho no han sido determinadas.