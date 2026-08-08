El presidente del Sanatorio Americano, Dardo González, abrió las XXIII Jornadas Internacionales de Cardiología del Centro Cardiológico Americano con un mensaje centrado en la relación entre conocimiento, tecnología y dimensión humana de la medicina.

Durante la inauguración del encuentro, que reunió a referentes nacionales de la especialidad e invitados internacionales, González planteó la necesidad de acompañar los avances científicos y tecnológicos sin perder de vista el vínculo con los pacientes.

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El médico sostuvo que el desafío consiste en “amalgamar el conocimiento y la tecnología con los valores humanos” que forman parte de la profesión. En ese sentido, señaló que los equipos de salud deben mantener la capacidad de adaptarse a las nuevas realidades de la ciencia, la innovación y la tecnología, pero preservando la sensibilidad y la empatía.

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González remarcó además que el paciente debe continuar siendo el centro de la actividad médica, incluso en un escenario de creciente incorporación de nuevas herramientas y desarrollos tecnológicos.

La apertura incluyó la participación de una expaciente del centro, quien a través de una expresión artística mostró la incidencia que puede tener el trabajo de los equipos de salud en la vida de una persona.

Al cierre de su intervención, el presidente del Sanatorio Americano convocó a los participantes a continuar trabajando para transformar la atención cardiovascular en distintos puntos del país.

Las jornadas constituyen uno de los principales encuentros de la cardiología nacional y reúnen a especialistas para el intercambio de conocimientos, experiencias y avances en la disciplina.