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La Universidad de la República (Udelar) comenzó una nueva etapa de su política de descentralización con el desarrollo de la Región Suroeste, integrada por los departamentos de Soriano y Colonia. La iniciativa ya dejó de ser un proyecto: existen carreras en funcionamiento, nuevas propuestas académicas y una estructura institucional en formación. Sin embargo, el principal desafío comienza ahora: construir una universidad con identidad regional, capacidad académica propia y formas de cogobierno que hoy todavía no existen plenamente.

La propia Udelar define este proceso como parte de una política destinada a reducir las desigualdades territoriales y democratizar el acceso a la educación superior en el interior del país. Desde 2024 se fortaleció la presencia institucional en Colonia y Soriano mediante una oferta académica compartida entre ambas sedes.

Un territorio universitario nuevo

A diferencia de los Centros Universitarios Regionales (Cenur) ya consolidados —Litoral Norte, Noreste y Este—, la Región Suroeste aún transita una etapa de organización institucional.

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Actualmente existen coordinaciones territoriales, carreras en funcionamiento y una estructura administrativa básica, mientras continúan los procesos para consolidar la gobernanza regional y la articulación académica entre ambas sedes. La Universidad abrió llamados específicos para la coordinación regional y local precisamente con ese objetivo.

Este escenario explica por qué muchas decisiones académicas todavía dependen de facultades radicadas en Montevideo y de la Comisión Coordinadora del Interior (CCI).

El desafío no es abrir cursos, sino construir universidad

La expansión universitaria no se limita a ofrecer carreras.

El nuevo Ciclo Inicial Optativo del Área Social y Artística (ASA), presentado en julio de este año, representa una pieza estratégica porque permite iniciar estudios universitarios completos desde la región y luego continuar trayectorias académicas dentro de la propia Udelar mediante el reconocimiento de créditos. La institución considera este paso un hito en su política de descentralización.

Pero la consolidación universitaria requiere mucho más que enseñanza.

Supone desarrollar investigación, extensión, equipos docentes radicados en el territorio, estructuras administrativas estables y mecanismos de participación de docentes, estudiantes y egresados, pilares tradicionales del cogobierno universitario.

Una construcción gradual

Las autoridades universitarias evitan fijar plazos definitivos para la consolidación institucional.

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El presidente de la Comisión Coordinadora del Interior, Líber Acosta, ha señalado que la prioridad es fortalecer las estructuras académicas y administrativas y avanzar hacia una descentralización «integral e integrada», reconociendo que se trata de un proceso de mediano plazo.

En paralelo, el desarrollo físico de la futura sede también avanza por etapas.

La reciente donación del predio de la ex Sudamtex por parte de la Intendencia de Colonia permitirá comenzar la adecuación del edificio para el funcionamiento universitario. Según informó la Udelar, las obras se realizarán de manera progresiva, conforme a la disponibilidad presupuestal.

Los jóvenes serán el verdadero indicador

La experiencia de otros centros regionales muestra que una universidad no se consolida únicamente con infraestructura.

El crecimiento institucional dependerá de la capacidad de generar comunidad universitaria: estudiantes organizados, egresados vinculados al territorio, docentes radicados y proyectos de investigación y extensión que respondan a las necesidades regionales.

Hoy la matrícula comienza a crecer, pero buena parte de las actividades continúa desarrollándose en formatos híbridos o con fuerte apoyo de servicios universitarios radicados en Montevideo.

La construcción de una cultura universitaria propia será probablemente el desafío más complejo.

Un proyecto para la próxima década

Los documentos de planificación elaborados por la Universidad muestran que la creación de la Región Suroeste responde a estudios realizados durante varios años sobre desarrollo territorial, demanda educativa y regionalización. No se trata de una política coyuntural, sino de una estrategia institucional de largo plazo.

El resultado final dependerá de múltiples factores: financiamiento, capacidad académica, acuerdos institucionales y continuidad política.

La pregunta ya no es si habrá universidad en el suroeste.

La verdadera incógnita es cuándo esa presencia dejará de ser una suma de carreras para transformarse en una comunidad universitaria con identidad propia, capaz de producir conocimiento desde el territorio y para el territorio.