La Comisión Administradora del Río de la Plata firmó un nuevo contrato para mantener, ensanchar y mejorar el Canal Martín García, una vía navegable clave para la conexión entre el Río de la Plata y el Río Uruguay.

El acuerdo fue suscrito el 30 de julio con la empresa belga Jan De Nul N.V., sucursal Uruguay, luego de la adjudicación de la Licitación Pública Internacional CARP N.º 1/2026.

Según informó la comisión, el contrato tendrá una duración de cinco años y podrá prorrogarse por otro período igual. Durante ese plazo se realizarán tareas de dragado de mantenimiento para conservar las condiciones de navegabilidad del canal.

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El acuerdo también contempla obras de ensanche y habilita la ejecución de eventuales mejoras destinadas a ampliar la capacidad operativa de la vía y adaptarla a la evolución del transporte fluvial y marítimo.

La firma cierra el proceso licitatorio e inicia una nueva etapa de intervenciones en esta infraestructura, considerada estratégica para la navegación regional. El Canal Martín García permite conectar el Río de la Plata con el Río Uruguay y forma parte del sistema fluvial utilizado para el transporte de cargas en la región.

Las obras previstas apuntan a mejorar la seguridad de la navegación, reducir dificultades operativas y favorecer una circulación más eficiente de las embarcaciones.

De acuerdo con la información oficial, el mantenimiento y la ampliación del canal también contribuirán a fortalecer la competitividad de los puertos de Uruguay y Argentina y a mejorar el funcionamiento de la cadena logística regional.

La iniciativa se enmarca en las políticas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas orientadas a consolidar la infraestructura logística y las vías de navegación del país.