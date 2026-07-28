La Federación Uruguaya de Natación llevará a Colonia una instancia de su programa de formación y actualización de entrenadores, que se desarrollará entre el 31 de julio y el 2 de agosto en las instalaciones de Plaza Colonia.

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La actividad reunirá a técnicos, deportistas y representantes de clubes de puntos del país, en el marco de una estrategia orientada a fortalecer la enseñanza y el desarrollo de la natación uruguaya.

El programa está coordinado por el entrenador Gustavo Roldán, técnico olímpico y asesor externo de la federación, contratado mediante la Ley de Mecenazgo. La propuesta combina encuentros presenciales con tareas sincrónicas y asincrónicas, con el objetivo de sostener un proceso de capacitación continua.

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Uno de los ejes centrales será la nivelación técnica de los entrenadores, mediante la incorporación de nuevas metodologías y criterios comunes para la formación de nadadores. La iniciativa pondrá especial atención en las categorías infantiles, consideradas decisivas para construir una base sólida para el futuro de la disciplina.

La instancia de Colonia será la tercera jornada presencial del programa. Además de las actividades teóricas y prácticas, participará un grupo representativo de jóvenes nadadores que forma parte del proceso impulsado por la federación.

Durante el fin de semana, Roldán trabajará con entrenadores y deportistas, compartiendo herramientas vinculadas al entrenamiento moderno, la planificación y la enseñanza técnica.

El presidente de la Federación Uruguaya de Natación, Jorge Remersaro, también estará presente durante las jornadas, que buscan ampliar la formación técnica y acercar la capacitación especializada a diferentes regiones del país.