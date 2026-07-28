Carmelo amaneció este martes cubierta por un espeso banco de niebla que redujo considerablemente la visibilidad en distintos puntos de la ciudad y sus accesos. La Plaza Artigas, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, apareció envuelta por un manto blanco, ofreciendo una postal poco habitual para quienes comenzaron temprano su jornada.

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Las condiciones se hicieron notar desde las primeras horas de la mañana, afectando tanto la circulación urbana como el tránsito en las rutas de la zona. Ante este escenario, se recomienda a los conductores extremar las precauciones, circular a velocidad moderada, mantener una mayor distancia de seguridad y utilizar las luces bajas encendidas.

También se aconseja a motociclistas, ciclistas y peatones prestar especial atención al desplazarse por la vía pública, debido a la reducción del campo visual.

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La niebla es un fenómeno frecuente durante el invierno, especialmente en jornadas con alta humedad y bajas temperaturas, y suele disiparse gradualmente a medida que avanza la mañana.