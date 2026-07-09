La visita de Kristalina Georgieva a Montevideo no llega en un momento cualquiera de la economía uruguaya. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional estará en Uruguay el próximo 30 de julio, invitada por las autoridades nacionales, y mantendrá una reunión con el presidente Yamandú Orsi, además de encuentros con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y con el presidente del Banco Central del Uruguay, Guillermo Tolosa, gobernador del país ante el organismo. También participará en las Jornadas Anuales de Economía del BCU y mantendrá reuniones con representantes del sector privado.

La presencia de la máxima jerarca del FMI tiene una lectura económica y otra política. En lo económico, ocurre en una etapa en la que Uruguay busca sostener su reputación de estabilidad, ordenar el frente fiscal, consolidar la baja de la inflación y mejorar las condiciones para crecer más. En lo político, supone una señal de diálogo de alto nivel entre el organismo y el gobierno de Orsi, que asumió con el desafío de combinar una agenda de crecimiento inclusivo con estabilidad macroeconómica.

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No hay, según la información pública disponible, un anuncio de negociación de préstamo, programa financiero o condicionalidades. La agenda oficial difundida por Presidencia y el Banco Central refiere a reuniones institucionales, participación académica y encuentros con el sector privado. Por eso, la llegada de Georgieva debe leerse más como una visita de respaldo institucional y de seguimiento técnico que como una misión de emergencia.

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El contexto ayuda a entender el peso de la visita. En su última consulta del Artículo IV sobre Uruguay, el FMI destacó la resiliencia de la economía uruguaya, el grado inversor, el acceso favorable a los mercados y los diferenciales de riesgo soberano bajos en la comparación regional. Pero también señaló desafíos: el déficit fiscal, la necesidad de consolidar la regla fiscal, el fortalecimiento de la independencia del Banco Central, la desdolarización, la productividad y la competitividad.

Uno de los puntos centrales será el frente fiscal. El FMI había advertido que el déficit del gobierno central y el BPS aumentaría en 2025 por inercia fiscal, y recomendó sostener una consolidación capaz de poner la deuda en una trayectoria descendente. También valoró las mejoras propuestas en la regla fiscal y el rol del Consejo Fiscal, en línea con recomendaciones anteriores del organismo.

Para el gobierno, el encuentro ocurre mientras intenta mostrar responsabilidad fiscal sin resignar prioridades sociales ni inversión. Ese equilibrio es políticamente sensible: una señal de cercanía con el FMI puede ser vista como un aval externo a la prudencia macroeconómica, pero también obliga a cuidar el mensaje hacia sectores que históricamente miran al organismo con desconfianza.

El otro eje está en la política monetaria. Uruguay ha logrado mantener la inflación dentro del rango de tolerancia del Banco Central, y el FMI valoró los avances del BCU en comunicación y marco de política monetaria. La ficha vigente del organismo para Uruguay proyecta para 2026 un crecimiento real del PIB de 1,8% y una inflación de 4,0%.

En ese terreno, la presencia de Georgieva en las Jornadas Anuales de Economía del BCU no es un dato menor. El Banco Central viene recibiendo asistencia técnica del FMI para fortalecer la implementación de la política monetaria y la gestión de liquidez. Un informe técnico publicado por el organismo en mayo de 2026 señaló que el BCU logró un fuerte control de las tasas overnight en pesos, pero que todavía opera en un sistema financiero poco profundo y altamente dolarizado, con baja actividad interbancaria y desafíos para desarrollar mercados en moneda nacional.

La visita también puede leerse desde el vínculo con los mercados. Uruguay busca seguir profundizando su estrategia de desdolarización de la deuda y aumentar el peso de los instrumentos en moneda local. Oddone dijo en febrero que el país pretende emitir cerca de la mitad de su deuda en pesos en el futuro, como forma de reducir riesgos cambiarios externos y hacer más previsible el repago en la moneda en la que el Estado recauda.

El diálogo con el sector privado, incluido en la agenda de Georgieva, apunta a otra preocupación de fondo: el crecimiento. Uruguay conserva estabilidad, baja percepción de riesgo y una institucionalidad valorada, pero enfrenta el desafío de elevar su crecimiento potencial. El FMI ha recomendado reformas para mejorar productividad, educación, capital humano, competitividad, acceso a mercados y desarrollo del mercado de capitales en pesos.

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En síntesis, la llegada de Georgieva no parece responder a una urgencia financiera, sino a una agenda de confianza, cooperación técnica y alineamiento de diagnósticos. Para Uruguay, representa una oportunidad de mostrar continuidad institucional ante el sistema financiero internacional. Para el FMI, permite reforzar el vínculo con un país que suele ser presentado como caso de estabilidad en la región, aunque con desafíos persistentes en materia fiscal, productividad y crecimiento.

La clave estará menos en la foto y más en el mensaje económico que deje la visita: cómo crecer más, sostener la inflación baja, ordenar las cuentas públicas y preservar la credibilidad de Uruguay sin abrir tensiones políticas internas.