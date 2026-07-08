El presidente Yamandú Orsi visitará este jueves el departamento de Colonia para participar en la presentación oficial de las obras de saneamiento que OSE impulsará en Juan Lacaze. La actividad se desarrollará a la hora 15:00 en el Centro Cultural Don Bosco y formará parte de una jornada en la que también se presentarán obras de saneamiento para Nueva Helvecia, aunque fuentes del Municipio de Juan Lacaze confirmaron a Carmelo Portal que el mandatario participará únicamente en el acto lacazino.

La precisión no es menor. La presencia presidencial en Juan Lacaze, y no en las dos instancias previstas por OSE en el departamento, refuerza la centralidad política e institucional de esa ciudad en la agenda de la jornada. Se trata de una localidad con fuerte identidad obrera, gobernada por el Frente Amplio a nivel municipal, dentro de un departamento donde el Partido Nacional conserva el gobierno departamental.

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La llegada del mandatario se produce en un momento político exigente para su administración. Según la última medición de Factum, correspondiente al tercer bimestre de 2026, la gestión de Orsi registra 24% de aprobación, 56% de desaprobación y 20% de opiniones intermedias. En ese contexto, la presencia presidencial en el territorio adquiere un sentido que va más allá del protocolo: permite al gobierno nacional mostrar gestión concreta, obra pública y presencia estatal fuera de Montevideo.

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El acto de Juan Lacaze estará centrado en la reformulación del proyecto de saneamiento. De acuerdo con información divulgada por el alcalde Darío Brugman, el nuevo esquema permitiría ejecutar alrededor del 80% de la obra prevista originalmente. También se anunció que el plan incluirá la culminación de tramos pendientes en la zona urbana, el aumento de estaciones de bombeo y la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales.

Ese mismo día, OSE también presentará los trabajos de saneamiento para Nueva Helvecia, en una actividad prevista para la hora 16:30. La diferencia estará en la presencia presidencial: mientras el organismo desplegará su agenda en más de una localidad coloniense, Orsi concentrará su participación en Juan Lacaze.

El alcance departamental del plan le da mayor peso político a la jornada. Según la información institucional presentada por OSE, las obras de saneamiento en Colonia comprenden más de 140 kilómetros de nuevas redes, cuatro nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales, 19 estaciones de bombeo y 12.400 nuevas conexiones domiciliarias. El proyecto incorporará a la red a más de 30.000 habitantes y demandará una inversión total de US$ 94 millones.

En ese marco, la presencia de Orsi en Juan Lacaze no se limita a acompañar una obra local, sino que busca asociar su gobierno con una intervención de alcance departamental. La señal política se concentra en una ciudad de fuerte identidad obrera y administración frenteamplista, pero el anuncio proyecta impacto sobre varias localidades de Colonia.