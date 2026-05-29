La inteligencia artificial ya no aparece solo como una promesa tecnológica. También empieza a ser una forma de organizar el trabajo. Puede ordenar tareas, medir rendimientos, definir prioridades, evaluar conductas o intervenir en decisiones que afectan la vida laboral de las personas. Por eso, la pregunta planteada en una jornada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social resulta central: qué hay detrás del algoritmo.

La frase fue de Emma Rodríguez, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Vigo, durante la actividad “Libertad Sindical, Negociación Colectiva y Gestión Algorítmica del Trabajo”. Allí sostuvo que la transparencia algorítmica tiene una conexión directa con la libertad sindical.

El planteo desplaza el debate. No se trata solo de discutir si la tecnología genera o destruye empleo, sino de saber quién toma las decisiones cuando una parte de la gestión laboral queda mediada por sistemas digitales. Si una empresa utiliza algoritmos para asignar tareas, evaluar desempeños o condicionar ingresos, los trabajadores necesitan conocer esos criterios para poder reclamar, negociar y ejercer derechos colectivos.

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La exposición también puso sobre la mesa un problema que atraviesa a las plataformas digitales: muchas empresas se presentan como simples intermediarias tecnológicas, aunque en los hechos pueden organizar el trabajo, fijar condiciones y ejercer control a través de aplicaciones. Esa tensión ya motivó respuestas regulatorias en Europa, como la Ley Rider en España y normas comunitarias sobre trabajo en plataformas.

En Uruguay, el ministro Juan Castillo sostuvo que estos cambios ya tienen manifestaciones en sectores vinculados a servicios globales, tecnologías de la información y plataformas digitales. También señaló que el país debe prepararse con instrumentos normativos, formación profesional y políticas de reconversión laboral.

Leído desde el territorio, el asunto tiene otra densidad. En departamentos como Colonia, y en ciudades con economías apoyadas en servicios, comercio y turismo, la digitalización no llega necesariamente como una gran transformación visible. Puede avanzar de manera gradual, incorporada a procesos cotidianos, a nuevas formas de contratación, a sistemas de evaluación o a herramientas de gestión.

El comunicado no habla de Carmelo ni presenta datos departamentales. Pero sí permite advertir una agenda que tarde o temprano impactará en las economías locales: cómo aprovechar la tecnología sin debilitar derechos, cómo formar trabajadores para nuevas competencias y cómo evitar que decisiones relevantes queden encerradas en sistemas opacos.

El desafío será anticiparse. La inteligencia artificial puede mejorar servicios y abrir oportunidades, pero también exige reglas claras. Saber qué hay detrás del algoritmo empieza a ser, también, una forma de discutir el futuro del trabajo.