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Buquebus mantuvo la semana pasada en Carmelo una reunión con operadores turísticos locales para presentar una propuesta orientada a incorporar a la ciudad en paquetes de visita para pasajeros que arriben a Colonia del Sacramento desde Buenos Aires, en el Buquebus China Zorrilla, la última adquisición de la empresa 100% a energía eléctrica.

El planteo de la empresa consiste en ofrecer a potenciales turistas un viaje en su nueva embarcación eléctrica entre Argentina y Uruguay, con llegada a Colonia, y sumar desde allí una visita grupal a Carmelo mediante un ómnibus especial.

Según se informó en el encuentro, la iniciativa se encuentra en etapa de planificación. Uno de los puntos a definir será el contenido de las recorridas y experiencias que podrían integrar la propuesta turística en Carmelo.

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De la reunión participaron operadores locales del sector, junto con autoridades nacionales, departamentales y locales.

La propuesta está vinculada a la puesta en funcionamiento del nuevo buque de Buquebus, una embarcación con capacidad para 2.100 pasajeros y 225 vehículos, que conecta Buenos Aires con Colonia del Sacramento en un tiempo aproximado de una hora y 15 minutos.

La empresa destaca que el buque opera con cero emisiones contaminantes y sin contaminación sonora, aspectos que presenta como parte de su apuesta a la sustentabilidad en el transporte marítimo regional. La embarcación cuenta además con ascensores, salones de mayor confort y un free shop a bordo.

Para su operación, se realizaron obras de infraestructura en el puerto de Colonia, incluyendo la instalación de cargadores eléctricos. Según los datos manejados por la empresa, la inversión en la embarcación fue cercana a los US$ 170 millones.

El buque fue construido en astilleros de Tasmania, Australia, y llegó al Río de la Plata para iniciar sus operaciones comerciales entre Argentina y Uruguay. Su incorporación abre la posibilidad de generar nuevos circuitos turísticos asociados al arribo de pasajeros a Colonia, entre ellos una propuesta específica para Carmelo.