La Intendencia de Colonia presentó este lunes la quinta edición del Concurso Literario Intendencia de Colonia, una convocatoria dirigida a escritores colonienses y a personas vinculadas al departamento. Este año, el certamen estará dedicado al género narrativo, en las modalidades de novela corta y cuento.

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La presentación se realizó en el Salón de Actos del Palacio de Gobierno Departamental, con la participación del intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez; la secretaria general interina, Sigrid González; el director de Cultura, Carlos Deganello; y la coordinadora del Sistema Departamental de Bibliotecas, Sandra Bustos.

Durante la actividad, Deganello recordó que cada 25 de mayo se conmemora el Día del Escritor Coloniense, fecha establecida por la Junta Departamental de Colonia en 2007 para reconocer la labor de los autores del departamento. En ese marco, destacó la continuidad del concurso, que se desarrolla desde 2022, y señaló que la iniciativa busca estimular la producción literaria local y acompañar a quienes tienen interés en escribir.

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El director de Cultura también subrayó el crecimiento de la convocatoria en sus distintas ediciones y valoró el trabajo del Sistema Departamental de Bibliotecas en la organización del certamen.

Por su parte, Sandra Bustos informó que el concurso está abierto a personas nacidas en Colonia, residan actualmente en el departamento o en cualquier otra parte del mundo. También podrán participar quienes no hayan nacido en Colonia, siempre que acrediten al menos cinco años de residencia en el departamento.

En esta edición, las obras deberán corresponder al género narrativo. Para novela corta, la extensión no podrá superar las 80 páginas, mientras que en el caso de los cuentos deberán tener entre 60 y 80 páginas, de acuerdo con las bases anunciadas.

El plazo para la presentación de trabajos vencerá el 31 de julio a las 23:59. Las obras deberán enviarse por correo electrónico a [email protected], con el texto por un lado y, por otro, el seudónimo y los datos del autor.

El premio consistirá en la edición de la obra ganadora, con una tirada de 150 ejemplares: 100 serán entregados al autor y 50 quedarán a disposición de la Intendencia de Colonia.

Las bases estarán disponibles en la página web de la comuna y en sus redes sociales oficiales.