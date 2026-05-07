Pequeñas empresas y emprendimientos de Colonia podrán participar el miércoles 20 de mayo, a las 18.30, en una jornada gratuita del programa Más Comercio, impulsado por Uruguay XXI para acercar herramientas prácticas a negocios con interés en vender al exterior.

La actividad se realizará en la sede de la Agencia de Desarrollo de Colonia del Este, en Sarandí y Rivera, Rosario. Está dirigida a empresas de bienes y servicios que quieran dar sus primeros pasos en mercados internacionales o mejorar su preparación para exportar.

Durante la jornada se ofrecerá un taller práctico sobre los primeros pasos para exportar. También se presentarán programas de apoyo y se abrirá la posibilidad de postularse a mentorías personalizadas, orientadas a preparar a las empresas para su salida al exterior.

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Más Comercio es un programa de Uruguay XXI, la agencia gubernamental de promoción de inversiones, exportaciones e imagen país. Su objetivo es fortalecer las capacidades exportadoras de empresas de todo el territorio nacional mediante asesoramiento, acompañamiento y herramientas concretas.

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Desde su creación, en 2022, el programa ha recorrido distintos departamentos del país, donde acompañó a cientos de empresas en procesos de internacionalización y permitió identificar proyectos con potencial para vincularse con inversores.

Esta edición cuenta con el apoyo de la Intendencia de Colonia, la Agencia de Desarrollo de Colonia del Este, los Centros Pyme de la Agencia Nacional de Desarrollo, el programa MYPE Exporta de la Unión de Exportadores del Uruguay y el LATU, el Banco República, el Correo Uruguayo, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional y la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

Colonia es uno de los departamentos con mayor peso exportador del país. En el último año, sus ventas de bienes al exterior alcanzaron unos 2.021 millones de dólares, equivalentes al 15% del total nacional. Los principales destinos fueron China, la Unión Europea y Brasil.

Entre los productos más exportados por el departamento se encuentran el concentrado de bebidas, la celulosa y la soja.