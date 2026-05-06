Uruguay quedará bajo los efectos de un sistema de baja presión que se profundizará frente a las costas de Argentina hacia el final de esta semana y que podría generar viento fuerte, aumento del oleaje, lluvias y un marcado descenso de temperatura, especialmente en la franja costera.

El fenómeno fue advertido por MetSul Meteorología, que señaló que el ciclón se formará frente a la provincia de Buenos Aires y podría atravesar un proceso de “ciclogénesis explosiva”, conocido también como “ciclón bomba”. Según el observatorio brasileño, los efectos más notorios en tierra se sentirían en la costa argentina y en el sur y este de Uruguay, donde podrían registrarse ráfagas superiores a los 100 kilómetros por hora en algunos puntos.

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El Instituto Uruguayo de Meteorología también emitió un aviso especial por tormentas fuertes, lluvias abundantes y posterior formación de un ciclón extratropical sobre el océano Atlántico. De acuerdo con Inumet, desde la noche del miércoles 6 hasta la madrugada del viernes 8 ingresará un frente frío que provocará tormentas fuertes, algunas severas, y acumulados de lluvia de entre 60 y 100 milímetros en 12 horas, sobre todo en el centro-sur, este y noreste del país.

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La segunda etapa del evento comenzaría el viernes 8 y se extendería hasta la mañana del domingo 10. Tras el pasaje del frente frío, Inumet prevé un aumento del viento por la profundización del ciclón extratropical en el Atlántico. La zona costera será la más expuesta, con vientos persistentes fuertes y muy fuertes, además de un aumento significativo del oleaje.

En su pronóstico actualizado este miércoles 6 de mayo a las 18:00, Inumet informó para el viernes 8 una jornada ventosa, con precipitaciones y rachas de hasta 60 kilómetros por hora en la mañana. Para la tarde y la noche, el viento del sector oeste podría alcanzar rachas de hasta 75 kilómetros por hora y ocasionalmente superiores.

Además del viento, el sistema dejará un descenso marcado de temperatura, lo que generará bajas sensaciones térmicas durante el fin de semana. En Montevideo se espera un viernes nublado, ventoso y más fresco, con lluvias en la tarde; el sábado continuaría nublado, fresco y con mucho viento. En Maldonado y Rocha también se prevén condiciones ventosas entre viernes y sábado.

Aunque MetSul utiliza la denominación técnica de “ciclón bomba” por la rápida caída prevista de la presión atmosférica en el centro del sistema, Inumet lo describe como un ciclón extratropical sobre el Atlántico. En ambos casos, el foco de riesgo para Uruguay está puesto en la costa, el oleaje, las rachas de viento, las lluvias intensas y el descenso de temperatura.