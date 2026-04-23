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La música, a veces, también construye memoria. En Colonia, una de esas memorias tiene nombre propio. Mañana, 24 de abril, la Orquesta Espectáculo de la Intendencia de Colonia cumplirá 45 años desde aquel debut oficial de 1981, cuando salió a escena en el marco del Día de los Municipales y empezó un recorrido que ya forma parte de la vida cultural del departamento.

Desde entonces, la orquesta fue mucho más que un elenco estable. Fue sonido de fiestas, de noches compartidas, de escenarios abiertos y teatros llenos. Llevó su repertorio de música nacional e internacional por distintos puntos del Uruguay y también por la República Argentina, con un formato ágil, cercano, hecho para provocar algo más que escucha: diálogo con el público.

En ese trayecto quedaron marcas reconocibles. Las presentaciones en los principales teatros del país, las actuaciones en balnearios de la costa oeste, la presencia en celebraciones ya incorporadas al pulso popular, como la Fiesta de la Uva en Carmelo, la Fiesta de la Primavera en Tarariras, la Semana del Tango en Colonia y la reinauguración de la Plaza de Toros del Real de San Carlos.

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Dependiente de la Dirección de Cultura, la formación fue dirigida a lo largo de los años por Teodoro Correa, Nelson García Prieto, Julio Durañona y Rafael Benech. Desde 2015 lleva su denominación actual.

Cuarenta y cinco años después, la orquesta sigue ahí: afinando una historia colectiva donde la cultura no se anuncia, sucede.