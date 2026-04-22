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La Intendencia de Colonia puso en marcha una instancia de coordinación para implementar el Plan Vale, una iniciativa orientada a la recolección y reciclaje de envases de un solo uso que, en su primera etapa, se desplegará en la zona oeste del departamento.

En la reunión de trabajo participaron el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez; el director de Planificación, Ordenamiento y Ambiente, Miguel Asqueta; el encargado de Ambiente, Mariano Barolín; los alcaldes de Carmelo y Conchillas, y representantes de Nueva Palmira y Ombúes de Lavalle. La composición del encuentro mostró, más allá del aspecto operativo, una señal política: la gestión ambiental empieza a consolidarse como un asunto de articulación territorial y no solo como una competencia técnica.

El Plan Vale, promovido por la Cámara de Industrias del Uruguay y el Ministerio de Ambiente, apunta a fortalecer la recuperación de materiales reciclables como botellas plásticas, cartón y latas de aluminio. La elección de Carmelo como centro de acopio y compactación coloca a esa ciudad en un punto estratégico para el despliegue logístico del sistema en el oeste coloniense.

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El contenido de la reunión sugiere, además, un cambio de enfoque en la gestión de residuos. Ya no se trata únicamente de disponer desechos, sino de integrarlos a una cadena de valorización con impacto ambiental y productivo. En ese marco, la participación de varios municipios resulta clave para extender el alcance del plan y asegurar capilaridad territorial.

La implementación del programa abre así una etapa que pondrá a prueba la coordinación entre niveles de gobierno y la capacidad local para convertir una política ambiental en resultados concretos.