PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Hay árboles que dan sombra. Y hay árboles que, además, cuentan una historia. El gomero de Recoleta pertenece a esa categoría extraña y conmovedora de seres vivos que no solo ocupan un lugar en el paisaje, sino también en la memoria de una ciudad. Mientras Buenos Aires cambiaba de escala, demolía, construía y se modernizaba, ese árbol permaneció. Vio pasar más de dos siglos y siguió allí, como si sus raíces hubieran aprendido a aferrarse no solo a la tierra, sino también al tiempo.

Eso es, quizá, lo que vuelve tan elocuente su historia. No se trata únicamente de su edad, de su tronco inmenso o de sus ramas sostenidas para no ceder. Se trata de una decisión urbana y cultural: la de no borrarlo. La ciudad avanzó, pero no sobre él. Encontró la manera de rodearlo, de cuidarlo, de admitir que también un árbol puede ser patrimonio.

Esa imagen resuena con fuerza cuando se la mira desde ciudades donde el arbolado suele perder. Allí, una cuadra de árboles puede desaparecer en silencio, arrasada por prioridades que acaso sean importantes, pero que rara vez se equilibran con el valor ambiental, histórico y humano de lo que se elimina.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Porque cuando una ciudad no encuentra alternativas y corta primero, no pierde solo verde. Pierde temperatura amable, belleza, identidad y memoria. Pierde una parte de sí misma. Y entonces la historia del gomero ya no habla solo de Buenos Aires: habla, sobre todo, de todo lo que otras ciudades todavía no supieron conservar.