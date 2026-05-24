Nueva Palmira vuelve a quedar ubicada en el mapa regional de la logística. Esta vez, no solo por su puerto ni por su histórica vinculación con la Hidrovía Paraguay-Paraná, sino por una operación que conecta el mineral de hierro brasileño con las rutas oceánicas a través de Uruguay.

El nuevo esquema, desarrollado junto a la empresa LHG Mining, prevé el traslado de mineral desde Corumbá, en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, mediante convoyes fluviales que descienden por la hidrovía hasta instalaciones de transferencia ubicadas en el río Uruguay, aguas arriba de Nueva Palmira. Allí funciona la Zona de Alijo y Complemento de Carga Punta del Arenal Norte, bajo administración de la Administración Nacional de Puertos. En el puerto palmirense también participa la Corporación Navíos en operaciones de transferencia.

El dato central para Uruguay es que el país no interviene como productor del mineral, sino como plataforma logística. Esa diferencia es clave: el valor local está en el puerto, en los servicios, en la capacidad de transferencia, en las embarcaciones auxiliares, en el abastecimiento, en el amarre y en el movimiento de tripulaciones. Según la ANP, este tipo de operativa impacta directamente en servicios asociados a la actividad portuaria y fluvial en el entorno de Nueva Palmira.

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Para Nueva Palmira, el movimiento puede traducirse en más actividad en una cadena que excede al puerto: agencias marítimas, servicios a buques, lanchas, talleres, proveedores, transporte, alojamiento operativo y mano de obra especializada. No se trata únicamente de cargar mineral; se trata de sostener una operación continua, con tiempos, seguridad, coordinación y disponibilidad local.

La escala proyectada explica la relevancia. LHG Mining produce cerca de 10 millones de toneladas anuales de mineral de hierro y proyecta elevar su capacidad a 25 millones. La ANP informó que el plan completo incluye 400 barcazas y 15 remolcadores, con una proyección inicial de 6,7 millones de toneladas movilizadas por Nueva Palmira, repartidas entre Terminal Navíos y Punta del Arenal.

El proceso ya tiene antecedentes. En 2023 se realizaron los primeros transbordos en muelles públicos de la ANP y en instalaciones de Corporación Navíos. La propia LHG informó entonces una operación de 175.000 toneladas embarcadas en Nueva Palmira con destino a China, en un buque capesize, y señaló que esa modalidad permitiría reducir costos de flete.

La operación también plantea desafíos. La ANP identifica la necesidad de mejorar la eficiencia, reducir costos logísticos y fortalecer la previsibilidad del sistema. Además, el proyecto incluye el dragado de 13 puntos críticos de la hidrovía para aumentar la viabilidad de la carga entre Corumbá y el sur del corredor fluvial.

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En términos locales, la pregunta que deja abierta esta nueva corriente de carga es hasta dónde Nueva Palmira podrá transformar el aumento del movimiento portuario en desarrollo sostenido para la ciudad. El puerto aparece como puerta de salida del hierro brasileño, pero el desafío para Uruguay estará en capturar más valor alrededor de esa puerta: empleo, servicios, infraestructura, control operativo y planificación territorial.

La hidrovía trae mineral desde Brasil. Lo que Nueva Palmira deberá definir es cuánto de esa corriente quedará convertido en actividad local estable.