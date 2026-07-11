La tarde del 9 de julio, en el Puerto Comercial de Colonia, la escena tuvo algo de rutina y algo de disparate. Pasajeros, controles, bolsos que avanzan hacia el escáner, funcionarios de Prefectura atentos al movimiento de siempre. Hasta que un hombre, próximo al control de pasajeros, hizo lo que no suele hacer quien no tiene nada para ocultar: intentó escapar.

Según informó la Armada Nacional, personal de la Prefectura del Puerto de Colonia advirtió una maniobra sospechosa cuando el hombre pasaba por el escáner. La reacción fue inmediata. El individuo se dio a la fuga y fue detenido poco después, fuera de la terminal de pasajeros, en la zona de estacionamientos del puerto.

Lo que vino después terminó de convertir el procedimiento en una de esas historias policiales que parecen escritas con exceso, pero que figuran en un parte oficial. Durante la inspección de sus prendas de vestir, los funcionarios encontraron 36 celulares iPhone 17 ocultos en el abdomen y en las piernas.

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La mercadería, de acuerdo con la valoración realizada por personal de Aduanas, superaba los 2.680.500 pesos uruguayos.

El caso no terminó en la terminal. A partir de la detención, se realizó un allanamiento junto con personal de Aduanas de Colonia en una vivienda ubicada al oeste de la ciudad, en busca de elementos útiles para la investigación que quedó en manos de Fiscalía.

Al día siguiente, el 10 de julio, se celebró la audiencia en el Juzgado de Colonia. El detenido, identificado por sus iniciales I.J.W.C., fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de contrabando.

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La pena dispuesta fue de 12 meses de prisión en régimen de libertad a prueba. Deberá cumplir arresto domiciliario nocturno durante los primeros dos meses, realizar trabajo comunitario de dos horas por un mes y tendrá cierre de fronteras durante todo el período de la condena.

La imagen final queda servida: un hombre que intentó pasar por el puerto con 36 teléfonos pegados al cuerpo, una fuga breve hacia el estacionamiento y una causa judicial que terminó, en menos de 24 horas, con condena por contrabando.