La Prefectura Nacional Naval, dependiente de la Armada Nacional, informó la apertura de inscripciones para quienes estén interesados en ingresar como marineros de servicio de playa durante la temporada 2026-2027.

En el interior del país, los postulantes deberán concurrir a las Prefecturas o Subprefecturas de su departamento. En Carmelo, el trámite se realiza en la Subprefectura de Carmelo.

Entre los requisitos establecidos se indica que los aspirantes deben ser mayores de 18 años y menores de 44, contar con enseñanza primaria completa, aprobar un examen médico y superar una prueba física.

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La prueba física consistirá en correr 400 metros en 2 minutos y 30 segundos, realizar salto largo de 2 metros, salto alto de 0,75 metros y 7 flexiones de brazos.

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La documentación a presentar incluye el Formulario de Ingreso 04, cédula de identidad vigente, credencial cívica, certificado de estudios, fotos tipo carné, certificado de antecedentes judiciales, carné de salud básico con vigencia mínima de un año y partida de nacimiento.

Además del examen médico y la prueba física, en las Prefecturas y Subprefecturas se realizará una entrevista personal.

Más información: www.armada.mil.uy