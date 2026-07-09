Un grupo de carmelitanos, junto a representantes políticos, empresariales e integrantes del Municipio, solicitó una audiencia con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, para presentar un proyecto de desarrollo que un inversor pretendería impulsar en la zona del Arroyo de las Vacas, bajo el concepto de “economía circular”.

La delegación, según la información recabada, estaría integrada por el diputado Mario Colman, el alcalde Luis Pablo Parodi, la concejal Celia Vence, Mario Francia por el Centro Comercial, Mariela Zubizarreta por el sector empresarial y la arquitecta María Teresa Rodríguez. La lista, de acuerdo con fuentes políticas consultadas, podría ampliarse.

El movimiento no es menor. Cuando una ciudad del interior organiza una delegación nutrida para golpear la puerta del Ministerio de Economía y Finanzas, no está haciendo un trámite común. Está intentando colocar una idea local en el tablero nacional.

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El punto es saber qué idea.

Por ahora, lo que aparece sobre la mesa es una aspiración amplia: desarrollar comercialmente el Arroyo de las Vacas, con propuestas que podrían incluir un free shop, astilleros u otras actividades capaces de generar un polo de desarrollo. También se menciona la existencia de un inversor interesado. Pero todavía falta conocer el proyecto en detalle: su ubicación precisa, escala, inversión estimada, impacto ambiental, régimen jurídico, vínculo con el territorio, tipo de actividad comercial y beneficios concretos para Carmelo.

Ahí empieza la parte más interesante de la noticia.

El MEF no habilita edificios, pero puede abrir puertas decisivas

El alcalde Luis Pablo Parodi señaló en sesión que se necesita el “aval de área comercial” y que ese aval lo podría dar el Ministerio de Economía y Finanzas. La frase merece ser desarmada con cuidado.

El MEF no es, en principio, el organismo que habilita un local desde el punto de vista edilicio, territorial, ambiental o de seguridad. Esas competencias suelen involucrar a otros niveles y organismos del Estado, según el tipo de emprendimiento: gobierno departamental, áreas de ordenamiento territorial, organismos ambientales, autoridades vinculadas a navegación, aduanas, seguridad o controles específicos.

Pero eso no significa que el MEF sea irrelevante. Al contrario: si el proyecto incluye un régimen comercial especial, una figura vinculada a zonas francas, incentivos a la inversión o eventualmente un free shop, Economía puede pasar a ser una puerta institucional clave.

La Dirección General de Comercio, dentro del MEF, tiene entre sus cometidos asesorar al Ministerio en materia de zonas francas y defensa del consumidor, además de ejecutar políticas en esas áreas. También figura entre sus funciones desarrollar el sistema de zonas francas, administrar las públicas y controlar la explotación de las privadas.

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Además, el propio sitio del MEF reúne trámites e información vinculada a zonas francas, como declaraciones juradas de empresas usuarias, solicitudes de aumento de cupo de personal extranjero y requisitos para explotación de una zona franca privada.

En el caso de los free shops, la normativa uruguaya también coloca al Ministerio de Economía y Finanzas en un lugar relevante. El Decreto 367/995 establece que las autorizaciones para operar comercios dentro de ese régimen tienen carácter personal, intransferible, indivisible y revocable, y son otorgadas por el MEF.

Por eso, la discusión no debería quedar atrapada en una falsa oposición. No es correcto presentar al MEF como el organismo que habilita todo. Pero tampoco sería exacto minimizarlo si lo que se busca es explorar un encuadre comercial, fiscal o económico especial.

La pregunta fina es otra: ¿qué clase de aval se está buscando?

Una palabra grande: “polo de desarrollo”

En política local, pocas expresiones tienen tanta fuerza como “polo de desarrollo”. Sugiere inversión, empleo, movimiento comercial, nuevos servicios, obras, turismo, actividad portuaria, industria liviana o reconversión urbana. También suele generar expectativa inmediata en la población.

Pero justamente por eso conviene tratarla con precisión.

Un free shop, un astillero y un proyecto de economía circular no son la misma cosa. No tienen los mismos permisos, no generan los mismos impactos, no requieren las mismas inversiones y no plantean las mismas preguntas urbanas. Pueden convivir dentro de una visión estratégica, pero no deberían mezclarse como si fueran piezas intercambiables.

Un free shop remite a un régimen comercial específico, con controles fiscales y aduaneros. Un astillero supone otro tipo de actividad: relación con el agua, infraestructura, logística, seguridad laboral, impacto ambiental, tránsito pesado y posible interacción con normativa portuaria o náutica. Un proyecto de economía circular, en cambio, puede abarcar desde reutilización de materiales hasta procesos productivos, reciclaje, servicios ambientales o modelos de aprovechamiento de residuos.

La idea puede ser potente. Pero necesita bajar a tierra.

Para Carmelo, el Arroyo de las Vacas no es un espacio cualquiera. Es paisaje, identidad, borde urbano, memoria portuaria, potencial turístico y, al mismo tiempo, una zona que puede atraer actividades económicas si existe planificación. Esa combinación vuelve atractivo el proyecto, pero también exige más cuidado. Todo lo que se haga allí puede transformar la relación de la ciudad con uno de sus lugares más simbólicos.

El dato político: una delegación amplia busca mostrar volumen

La integración de la delegación también dice algo. No se trata solo de una gestión del alcalde ni de una iniciativa empresarial aislada. Aparecen representantes políticos, municipales, comerciales, empresariales y técnicos. Ese armado puede leerse como una señal hacia Montevideo: Carmelo no llega con una inquietud suelta, sino con respaldo local.

La presencia del diputado Mario Colman suma llegada política nacional. La participación del alcalde Parodi y de la concejal Celia Vence incorpora representación del gobierno local. El Centro Comercial y el sector empresarial agregan una lectura económica. La presencia de una arquitecta sugiere que el proyecto, si avanza, deberá conversar con el territorio, el diseño urbano y la viabilidad física.

La foto de la delegación, incluso antes de la reunión, ya comunica una intención: convertir una idea de inversión en tema de agenda pública.

Pero también genera una responsabilidad. Cuanto más amplio es el respaldo, más necesario se vuelve explicar con claridad qué se está respaldando.

El inversor: una oportunidad que todavía necesita nombre, números y papeles

Fuentes políticas consultadas señalaron que habría un inversor interesado. Ese dato es relevante, pero todavía insuficiente para medir la seriedad, escala o viabilidad de la iniciativa.

En proyectos de desarrollo local, la palabra “inversor” suele funcionar como disparador de expectativas. Pero periodísticamente hay que hacer las preguntas básicas: quién es, qué antecedentes tiene, cuánto invertiría, en qué plazo, bajo qué condiciones, qué solicita del Estado, qué régimen pretende utilizar y qué retorno espera.

También importa saber si se trata de una propuesta conceptual, un anteproyecto, una carpeta técnica, una iniciativa privada formal o una conversación preliminar.

No es lo mismo una idea que busca apoyo político que un proyecto con estudios técnicos, inversión comprometida y ruta administrativa definida.

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La economía circular: promesa moderna, contenido pendiente

El concepto de economía circular agrega atractivo al planteo. Es una expresión asociada a innovación, sostenibilidad y aprovechamiento eficiente de recursos. Pero también es una etiqueta amplia. Puede significar mucho o casi nada, según cómo se la aplique.

Si el proyecto realmente se apoya en economía circular, debería poder responder preguntas concretas: qué materiales reutiliza, qué residuos reduce, qué procesos transforma, qué impacto ambiental evita, qué cadena productiva crea, qué empleo genera y cómo se mide su aporte.

Sin esas definiciones, la expresión corre el riesgo de funcionar como envoltorio moderno para una propuesta todavía indeterminada.

Carmelo necesita desarrollo, pero también necesita saber qué tipo de desarrollo quiere. No todo crecimiento económico ordena una ciudad. Algunos proyectos integran, otros fragmentan. Algunos recuperan zonas degradadas, otros privatizan paisajes. Algunos generan empleo estable, otros apenas producen movimiento transitorio. Algunos mejoran la relación con el río y los arroyos, otros la tensionan.

El desafío está en distinguir una oportunidad de una consigna.

Lo que debería salir de la audiencia

La eventual reunión con Oddone puede ser importante, pero no debería ser presentada como una habilitación anticipada. Más bien debería entenderse como una instancia exploratoria para saber si la propuesta tiene encuadre dentro de alguna política económica, comercial o de inversión.

De esa audiencia deberían salir, al menos, algunas respuestas iniciales: si el MEF ve viable el camino planteado, qué régimen podría corresponder, qué organismos deberían intervenir, qué documentación se necesita, qué requisitos debe cumplir el inversor y qué pasos administrativos vendrían después.

También sería deseable que, tras la reunión, la delegación informe públicamente el resultado. No solo si hubo buena recepción, sino qué se acordó, qué se pidió y qué falta.

La ciudadanía no necesita entusiasmo abstracto. Necesita información.

Una oportunidad con dos riesgos

El primer riesgo es inflar la expectativa antes de tiempo. Carmelo ha visto pasar muchas ideas de desarrollo, algunas con más sustancia que otras. Un proyecto de esta naturaleza puede entusiasmar, pero también puede frustrar si se comunica como algo más avanzado de lo que realmente está.

El segundo riesgo es reducir el debate a una pulseada política. Si el tema se transforma rápidamente en bandera de unos o crítica automática de otros, se perderá la discusión principal: si el proyecto es conveniente, viable, transparente y compatible con una visión de ciudad.

El desarrollo local requiere iniciativa privada, articulación pública y capacidad técnica. Pero también requiere límites claros. El Estado no debe cerrar la puerta a una inversión por prejuicio, ni abrirla sin estudios por ansiedad.

La pregunta de fondo

La audiencia con el ministro Oddone puede ser el primer paso de algo importante o apenas una consulta preliminar. La diferencia dependerá de lo que venga después.

Si el proyecto logra mostrar inversión real, encuadre jurídico, impacto positivo, respeto territorial y beneficios verificables para Carmelo, el movimiento puede convertirse en una oportunidad seria. Si, en cambio, queda en una mezcla de free shop, astilleros, economía circular y polo de desarrollo sin definiciones concretas, será apenas otra idea atractiva buscando forma.

Por ahora, lo más valioso de la noticia no es la promesa. Es la pregunta que instala.

¿Qué quiere hacer Carmelo con el Arroyo de las Vacas? ¿Un enclave comercial? ¿Un polo productivo? ¿Una zona de servicios? ¿Un proyecto ambiental? ¿Una apuesta turística? ¿Una combinación de todo eso?

Y, sobre todo, ¿quién lo va a decidir, con qué información y bajo qué controles?

La gestión ante el MEF puede abrir una puerta. Pero el debate de fondo no está solo en Montevideo. Está en Carmelo.