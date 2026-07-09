El Aeropuerto Internacional de Carmelo mantiene su condición oficial, pero no funciona con todos los servicios que muchas personas imaginan cuando escuchan la palabra “internacional”. La diferencia es importante: que un aeropuerto sea internacional no significa, necesariamente, que tenga una torre de control operativa ni controladores aéreos dando autorizaciones para cada despegue o aterrizaje.

Según la información oficial de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, el aeropuerto figura como SUCM – Carmelo/Intl, está ubicado en Balneario Zagarzazú, a 8 kilómetros al noroeste de la ciudad de Carmelo, y su operador es Puerta del Sur S.A. La ficha oficial también establece que el tipo de tránsito permitido es VFR, sigla que significa vuelos bajo reglas visuales. En lenguaje común: operaciones que dependen de buenas condiciones de visibilidad y de la observación directa del piloto.

Ese dato ayuda a entender la situación. Carmelo no está publicado como un aeropuerto con torre de control. En la documentación oficial, el servicio de tránsito aéreo figura como “Nil”, que significa que no hay servicio de control publicado. Lo que aparece es “Carmelo Información de Aeródromo”, una dependencia de información para pilotos, no una torre que ordene o autorice los movimientos de las aeronaves.

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Ese servicio de información se conoce como AFIS, sigla de Servicio de Información de Vuelo de Aeródromo. No es una torre de control. Su función es informar al piloto sobre datos útiles para operar: estado del aeródromo, tránsito conocido, condiciones meteorológicas, pista disponible, advertencias y posibles obstáculos. La propia normativa de DINACIA establece que una dependencia AFIS no es una dependencia de control de tránsito aéreo y no separa aeronaves; el piloto decide sus maniobras con la información recibida y con sus propias observaciones.

Sin asistencia local para informar a pilotos sobre condiciones de operación

La situación actual agrega una limitación relevante: según un aviso oficial para pilotos publicado por DINACIA, el Servicio de Información de Vuelo de Aeródromo de Carmelo está no disponible desde el 4 de marzo de 2026 y hasta el 8 de agosto de 2026. Traducido: el aeropuerto no cuenta, durante ese período, con esa asistencia local que normalmente informa a los pilotos sobre las condiciones de operación.

Esto no significa que el aeropuerto esté cerrado. Significa que funciona con menos apoyo operativo local. Un piloto que opere en Carmelo no cuenta allí con ese servicio de información disponible en el momento de la operación, por lo que debe actuar bajo las condiciones autorizadas y con los procedimientos establecidos por la autoridad aeronáutica.

Oficina de operaciones de planes de vuelo cerrada hasta el 2 de agosto

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A esa situación se suma otro dato: la oficina de operaciones, donde habitualmente se gestionan o notifican los planes de vuelo, figura cerrada temporalmente hasta el 2 de agosto de 2026. Un plan de vuelo es la información básica que presenta un piloto antes de volar: origen, destino, ruta prevista, horario, aeronave y otros datos de la operación. Al estar cerrada esa oficina local, los planes deben remitirse por los procedimientos alternativos indicados por DINACIA.

También existe una advertencia vigente por un obstáculo natural: pinos ubicados del lado oeste de la zona de transición de la pista 17. Para el lector no especializado, esto quiere decir que hay vegetación próxima a un área que debe ser considerada por los pilotos durante las maniobras de aproximación o despegue. DINACIA aconseja precaución por esa situación hasta el 1.º de agosto de 2026.

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Abierto con algunos servicios fuera de funcionamiento

La conclusión es clara: el Aeropuerto de Carmelo sigue figurando oficialmente como aeropuerto internacional y no aparece publicado como cerrado. Pero su operativa actual está reducida. No tiene torre de control publicada, solo admite vuelos visuales, el servicio local de información para pilotos está fuera de funcionamiento y la oficina donde normalmente se gestionan los planes de vuelo permanece cerrada temporalmente.

En términos simples: Carmelo puede mantener actividad aérea bajo determinadas condiciones, pero no cuenta hoy con todos los servicios locales que facilitarían una operación normal, directa y plenamente asistida. Para una zona con fuerte proyección turística y estratégica, la pregunta de fondo es qué nivel de funcionamiento debe tener un aeropuerto internacional para acompañar el desarrollo real del territorio.