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Bélgica derrotó 4-1 a Estados Unidos en los octavos de final del Mundial 2026 y avanzó a los cuartos de final, en un partido disputado en Seattle que estuvo precedido por la controversia en torno a la habilitación del delantero estadounidense Folarin Balogun.

La victoria dejó al equipo europeo entre los ocho mejores del torneo, pero también derivó en una respuesta de la selección belga en sus redes sociales, con publicaciones dirigidas a Estados Unidos, la FIFA y la polémica generada por la sanción del atacante.

Balogun había sido expulsado en el triunfo de Estados Unidos por 2-0 ante Bosnia y Herzegovina, en los dieciseisavos de final. La tarjeta roja implicaba, en principio, una suspensión automática para el encuentro siguiente.

Sin embargo, el Comité Disciplinario de la FIFA resolvió suspender la sanción, lo que permitió que el delantero estadounidense fuera titular frente a Bélgica.

La decisión tuvo mayor repercusión luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconociera que se comunicó con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir que se revisara la expulsión. Trump sostuvo que consideraba que la acción había sido accidental y negó haber ejercido presión sobre el organismo.

Infantino, por su parte, afirmó que los órganos disciplinarios de la FIFA actúan de forma independiente. La FIFA informó que el Comité Disciplinario suspendió los efectos de la tarjeta roja, lo que habilitó a Balogun para disputar el partido ante Bélgica.

La apelación belga fue rechazada

La Federación Belga de Fútbol presentó una apelación para cuestionar la habilitación del delantero. El Comité de Apelaciones de la FIFA rechazó el planteo al entender que Bélgica no formaba parte del procedimiento disciplinario original.

La federación europea mantiene la posibilidad de recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo, aunque no hubo una medida cautelar antes del encuentro en Seattle. Por esa razón, Balogun pudo jugar en los octavos de final.

Su presencia, sin embargo, no evitó la eliminación estadounidense. Bélgica se impuso por 4-1 y selló su clasificación a la próxima fase. El resultado y la condición del partido fueron confirmados por el centro de partidos de la FIFA.

“Reviertan esto”

Tras el encuentro, la selección belga publicó una imagen de Romelu Lukaku celebrando el cuarto gol con una mano junto a la oreja y la mirada dirigida hacia uno de los palcos.

El mensaje que acompañó la publicación fue: “Reviertan esto”, en referencia a la polémica por la suspensión de la sanción a Balogun.

Luego, la cuenta oficial de los Diablos Rojos compartió otra publicación con la palabra “soccer” tachada y una frase: “El nombre es FÚTBOL”.

Bélgica también utilizó sus redes para anunciar el próximo partido, con una publicación que simuló una llamada telefónica a los cuartos de final del Mundial.

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Bélgica enfrentará a España

Con la clasificación asegurada, Bélgica jugará los cuartos de final ante España en el Estadio de Los Ángeles.

El conjunto español avanzó tras eliminar a Portugal por 1-0 en los octavos de final. Bélgica llegará a ese encuentro luego de una victoria que cerró una de las polémicas más comentadas de la fase eliminatoria del torneo.