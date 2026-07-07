El Ministerio de Turismo realizará este miércoles 8 de julio, a la hora 18:00, una charla informativa sobre el Sistema de Registro de Operadores Turísticos. La actividad se desarrollará en el Centro BIT de Colonia del Sacramento y contará con el apoyo de la Dirección Departamental de Turismo y la Asociación Turística de Colonia.

El encuentro tiene como objetivo brindar información sobre el procedimiento de inscripción en el registro y los beneficios que implica formar parte del sistema.

La convocatoria está dirigida a empresas, emprendimientos y organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la actividad turística, entre ellas alojamientos, agencias de viaje, agencias de transporte, prestadores de servicios inmobiliarios, operadores de turismo aventura y turismo enológico, guías de turismo, organizadores profesionales de congresos, arrendadoras de vehículos sin conductor y salas de convenciones.

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Según la información difundida, la inscripción en el registro permite a los operadores acceder a los beneficios previstos por la normativa vigente, integrar la oferta turística formal del destino y contar con el respaldo institucional del Ministerio de Turismo en acciones de promoción, capacitación y desarrollo.

La actividad será abierta y gratuita.