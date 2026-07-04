El Ministerio de Turismo convocó a empresas consultoras para diseñar un plan de marketing turístico destinado a los beneficiarios del Programa de Desarrollo de Destinos Turísticos Emergentes, financiado con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. El objetivo central es posicionar los destinos incluidos en el programa, mejorar su visibilidad, apoyar la comercialización y definir acciones concretas de promoción con énfasis digital, indicadores de desempeño y evaluación de resultados.

Aunque el llamado abarca varias zonas del país, Colonia aparece con un perfil propio. El documento identifica como “Destino Colonia” un itinerario cultural que integra Estancia de Belén, Calera de las Huérfanas, Carmelo e Isla San Gabriel, con tres núcleos turísticos principales: Colonia del Sacramento, Estancia de Belén y Carmelo. La apuesta no se limita a promocionar atractivos aislados, sino a construir una narrativa territorial que conecte historia, paisaje, río, bodegas y experiencias de baja escala.

Para Carmelo y la Calera de las Huérfanas, el plan deberá trabajar sobre turismo cultural, enoturismo, gastronomía y turismo náutico. Las experiencias señaladas incluyen interpretación patrimonial, Camino de los Jesuitas de América del Sur, visitas a bodegas, paseos fluviales y kayakismo. En el caso de Isla San Gabriel y Colonia del Sacramento, el documento prioriza turismo cultural, naturaleza y náutico, con paseos fluviales, avistamiento de flora y fauna, senderismo e interpretación patrimonial.

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La lectura turística es clara: Colonia busca ampliar su propuesta más allá del paseo histórico tradicional y consolidarse como un destino de experiencias encadenadas. Para el visitante, eso significa pasar de una visita breve a un recorrido posible por patrimonio mundial, bodegas, gastronomía local, navegación, islas, naturaleza y pueblos con identidad propia. Para el sector, implica ordenar productos, mensajes, públicos y canales de venta.

Uno de los puntos más relevantes del llamado es el foco en mercados extrarregionales. La consultoría deberá identificar públicos objetivo y diseñar campañas digitales orientadas a países que no sean Uruguay, Argentina y Brasil, con contenidos en al menos tres idiomas y derivación hacia la web promocional Uruguay Natural. Ese enfoque es especialmente importante para Colonia, históricamente vinculada al turismo argentino y al excursionismo desde Buenos Aires, pero con potencial para captar visitantes de mayor estadía y mayor gasto.

El planteo coincide con una agenda que actores públicos y privados del departamento vienen impulsando: gestión basada en datos, profesionalización de la promoción y articulación territorial. El Observatorio Turístico de Colonia, gestionado por la Asociación Turística del Departamento de Colonia y la Dirección de Turismo de la Intendencia, informa que en 2025 el departamento recibió 348.832 visitantes residentes en el exterior, con un gasto total de US$ 80,7 millones y una estadía promedio de 3,14 días.

Esa línea fue reforzada recientemente con un convenio entre el Mintur y la Asociación Turística del Departamento de Colonia para actualizar y fortalecer el Observatorio, incorporar nuevas fuentes de datos y promover decisiones basadas en evidencia. El Ministerio señaló que la herramienta se vincula con la profesionalización de la gestión turística y con el proceso de Colonia como caso de referencia en Destinos Turísticos Inteligentes.

También hay antecedentes de trabajo privado y público-privado que dialogan con este llamado: Bodegas de Colonia, Gastronomía Km 0, Ruta del Queso, turismo de reuniones, campañas por estación, fam tours, workshops y acciones de marketing digital. La ATDC reúne a grupos empresariales que representan a unas 600 empresas, más de 350 directamente vinculadas al turismo, y trabaja en coordinación con la Intendencia y el Ministerio.

Para Colonia, el desafío no parece ser inventar un destino nuevo, sino integrar mejor lo que ya existe. Carmelo aporta vino, río, puerto, paisaje y gastronomía; la Calera de las Huérfanas suma profundidad histórica y vínculo jesuítico; Colonia del Sacramento mantiene su atractivo patrimonial; la Isla San Gabriel abre una puerta para experiencias de naturaleza y navegación. El plan deberá convertir esos activos en mensajes claros, productos comunicables y acciones medibles.

La consultoría no ejecutará campañas ni producirá audiovisuales, pero deberá dejar lineamientos creativos, técnicos y operativos para que luego puedan realizarse piezas, pautas digitales y contenidos web. También deberá establecer un cronograma 2026-2027, responsabilidades institucionales, indicadores y mecanismos de seguimiento. En términos prácticos, el resultado esperado es una hoja de ruta para que Colonia se promocione con más precisión, más datos y una narrativa común.

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En un departamento donde el turismo combina patrimonio, río, bodegas, gastronomía y pequeñas empresas locales, el llamado del Mintur abre una oportunidad concreta: pasar de la suma de atractivos a una estrategia de destino. Para Carmelo y su zona de influencia, el punto central será aparecer no como complemento periférico de Colonia del Sacramento, sino como parte sustantiva de una experiencia departamental más amplia, capaz de atraer visitantes, extender estadías y generar mayor derrame territorial.