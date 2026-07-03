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El Ministerio de Salud Pública (MSP) ampliará desde este viernes la vacunación gratuita contra el meningococo a niñas y niños de 12 años cumplidos, informó la ministra Cristina Lustemberg en conferencia de prensa.

El meningococo puede causar cuadros graves y potencialmente fatales en niños y adolescentes.

La medida alcanza a quienes nacieron a partir del 1.º de enero de 2014, tienen entre 11 y 12 años inclusive y aún no recibieron la vacuna. Hasta ahora, la inmunización gratuita incluía a niños de 11 años y a lactantes de dos meses, cuatro meses, un año y 15 meses.

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Lustemberg señaló que la cartera ya vacunó a 19.000 niños y que el objetivo de esta campaña es llegar a 48.000 niños, niñas y adolescentes. Además, indicó que el MSP realizó una compra de dosis a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para avanzar progresivamente en la cobertura hasta adolescentes de 15 años.

“No estamos modificando el esquema nacional de vacunación, se trata de una acción preventiva y progresiva”, afirmó la ministra.

La directora nacional de Salud, Laura Yambí, pidió a instituciones públicas y privadas ampliar horarios y convocar a socios y afiliados para facilitar el acceso a la vacunación.