Un frente semi-estacionario continuará afectando a Uruguay hasta el jueves 20 de agosto, con lluvias copiosas y tormentas muy fuertes, principalmente en las regiones norte, centro y este del país.

Durante el evento se esperan precipitaciones diarias de entre 70 y 100 milímetros en las zonas más afectadas, mientras que los acumulados totales podrían superar puntualmente los 250 milímetros.

El miércoles 19 se prevén mejoras temporarias en las condiciones meteorológicas, aunque la situación de inestabilidad continuará asociada al frente.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En las zonas donde se desarrollen tormentas podrán registrarse rachas de viento muy fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

Vientos fuertes tras el pasaje del frente

Luego de la incidencia del frente semi-estacionario se esperan vientos fuertes y persistentes del sector sur, con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar entre 60 y 80 kilómetros por hora.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Esta situación estará asociada a un aumento del gradiente de presión debido a la formación de una depresión.

El sistema afectará inicialmente al litoral oeste y posteriormente se desplazará hacia el este, por lo que también alcanzará las zonas costeras del país.