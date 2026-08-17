El Municipio de Carmelo presentó una propuesta integral para intervenir Playa Seré, Corralito, Treinta y Tres y Zagarzazú, con acciones destinadas a mejorar la seguridad, el mantenimiento, la infraestructura y las condiciones generales de los espacios costeros.

La iniciativa fue elaborada por el Municipio a partir de un informe de Prefectura, según explicó el alcalde en consulta con Carmelo Portal. El proyecto plantea una intervención que abarca distintos puntos de la costa y que se desarrollará durante el actual período de gobierno.

Entre las medidas previstas se encuentran trabajos relacionados con señalización, mobiliario urbano, arbolado, limpieza y recuperación de diferentes sectores. El objetivo es mejorar las condiciones de las playas y su entorno para el uso de vecinos y visitantes.

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El proyecto abarca cuatro zonas costeras

La propuesta no está concentrada en un único punto. De acuerdo con la información proporcionada por el alcalde, comprende Playa Seré, Corralito, Treinta y Tres y Zagarzazú.

El planteo apunta a abordar de manera integral las necesidades de esos espacios, atendiendo aspectos de seguridad y mantenimiento, pero también incorporando mejoras de infraestructura y recuperación de sectores de la costa.

No se estableció una fecha concreta para la ejecución de todas las intervenciones. El alcalde señaló que se trata de un proyecto previsto para desarrollarse durante el período de gobierno, por lo que las diferentes actuaciones podrán instrumentarse de manera progresiva.

Financiamiento con fondos del PQM y de la Intendencia

Para financiar las obras y mejoras se prevé recurrir a recursos del Plan Quinquenal Municipal (PQM) y a fondos aportados por la Intendencia de Colonia.

El Municipio de Carmelo tendrá un papel de coordinación en la ejecución de la propuesta. Según indicó el alcalde, el gobierno local actuará como coordinador y encargado de la faja costera, articulando las distintas acciones contempladas en el proyecto.

La iniciativa se encuentra en etapa de propuesta y establece una línea de trabajo para los próximos años sobre cuatro de los principales espacios costeros de Carmelo y su zona de influencia.

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