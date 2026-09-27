El proyecto será desarrollado y operado por Teletipos Ingeniería, en el marco de una alianza con la zona franca. Según informó a El Observador Matías Nogueira, director de Zona Franca del Plata y fundador de la empresa tecnológica, la construcción comenzará una vez finalizada la obra principal del complejo, prevista para noviembre.

El centro de datos ocupará 113 metros cuadrados y contará con 200 kilovatios de infraestructura tecnológica. La configuración permitirá instalar equipamiento convencional y equipos de mayor consumo energético. Además, se reservará un 20% de la capacidad para racks destinados a IA.

La construcción demandará unos tres meses, por lo que, de cumplirse el cronograma previsto, el centro comenzará a operar a principios de 2027.

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Nogueira indicó que el primer cliente ya está confirmado y será un grupo financiero argentino. El servicio estará dirigido principalmente a empresas instaladas en Zona Franca del Plata, aunque también podrá ser contratado por compañías externas.

El proyecto prevé además que unos diez ingenieros de Teletipos Ingeniería se radiquen en Colonia para brindar soporte técnico, complementado con personal desde Montevideo.

La obra principal de Zona Franca del Plata comprende un edificio de cinco niveles, más de 11.000 metros cuadrados y capacidad para unos 1.000 trabajadores.