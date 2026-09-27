El departamento de Colonia se encuentra este domingo 27 de septiembre bajo una advertencia meteorológica amarilla por tormentas puntualmente fuertes, con una probabilidad de ocurrencia superior al 75%. La advertencia comenzó a las 11.40 y tendrá una actualización a las 14.40.

Todo el territorio coloniense está comprendido en la zona señalada por la advertencia. Las tormentas podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en períodos cortos, caída de granizo, ráfagas de viento muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

En Carmelo, la lluvia ya dejó registros durante las últimas horas. Según datos de la estación meteorológica de Carmelo Portal, hasta el mediodía de este domingo se habían acumulado 5,7 milímetros de lluvia en el centro de la ciudad durante las últimas 24 horas.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La jornada transcurre así con la atención puesta en la evolución de las condiciones meteorológicas. La advertencia abarca desde las ciudades hasta las localidades y zonas rurales: ningún punto del departamento de Colonia queda fuera del área señalada.

Todo Colonia bajo advertencia

Las tormentas previstas pueden presentarse de manera puntual. Esto significa que las condiciones no necesariamente tendrán la misma intensidad en todo el territorio ni se desarrollarán simultáneamente, aunque el departamento permanece comprendido en su totalidad dentro de la advertencia.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La combinación prevista incluye lluvias abundantes durante lapsos breves, granizo, actividad eléctrica y ráfagas de viento muy fuertes. Estas condiciones concentran la atención durante las próximas horas.

La advertencia también comprende localidades de Durazno, Flores, Rivera, San José, Soriano y Tacuarembó. En Colonia, a diferencia de otros departamentos donde alcanza zonas determinadas, la cobertura comprende todo el territorio.

La próxima actualización está prevista para las 14.40. Hasta entonces continuará vigente la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes.