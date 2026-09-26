El siniestro de tránsito ocurrió pasadas las 15 horas de este sábado en la intersección de Treinta y Tres y Paseo de los Argentinos, en Carmelo.

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Según señalaron vecinos de la zona, el choque involucró a una moto conducida por una mujer y a una camioneta.

La motociclista recibió asistencia y posteriormente fue trasladada al hospital por una unidad de emergencia móvil.

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Hasta el momento no se dispone de información confirmada sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias en las que se produjo el choque.