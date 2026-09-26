Praxis anunció que eligió Uruguay para desarrollar dentro de +Colonia una comunidad vinculada a tecnología e inteligencia artificial. Su fundador y director ejecutivo, Dryden Brown, se reunió el jueves con el presidente Yamandú Orsi en Nueva York. La bancada del Frente Amplio de Colonia anunció después que solicitará una reunión con el mandatario para conocer la propuesta recibida y analizar sus implicancias económicas, sociales, territoriales y políticas.

Pero detrás del impacto del anuncio aparece un dato menos visible: la operación territorial todavía no está concretada.

Según explicó Eduardo Bastitta, impulsor de +Colonia, el acuerdo comprende una superficie equivalente a más del 20% de la urbanización y unos 350.000 metros cuadrados de edificabilidad. Praxis, sin embargo, todavía no adquirió esas tierras porque previamente deben ser fraccionadas. La primera compra se proyecta para el primer semestre de 2027. Ese dato cambia la pregunta.

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De la inversión al territorio

La cuestión ya no consiste únicamente en determinar cuánto capital podría llegar a Colonia. También corresponde establecer qué transformaciones territoriales serán necesarias para que llegue.

El Plan Local de Ordenamiento Territorial de Colonia del Sacramento, aprobado en 2024, establece criterios sobre suelo, infraestructura vial, abastecimiento de agua, saneamiento, drenajes, paisaje y protección ambiental. También dispone que, en determinados desarrollos, las infraestructuras previstas deben estar ejecutadas antes de aprobar los planos de fraccionamiento.

Un informe ambiental anterior de +Colonia estimaba, para una población aproximada de 5.000 personas, un consumo de 501 metros cúbicos diarios de agua potable suministrada por OSE y preveía que los efluentes fueran derivados a la red y planta de tratamiento del organismo. La escala ahora anunciada por Praxis vuelve pertinente conocer si aquellas previsiones continúan siendo suficientes o deberán modificarse.

Aquí aparece una mirada particularmente coloniense: una ciudad tecnológica global deberá materializarse sobre suelo concreto, consumir agua concreta, conectarse a redes concretas y convivir con una ciudad preexistente.

Marc Augé (1) distinguía los lugares construidos mediante identidad, relaciones e historia de los espacios concebidos principalmente para circulación y consumo. No corresponde afirmar que Praxis producirá una cosa u otra. Sí corresponde preguntar cómo una comunidad global proyectada desde el exterior se integrará social, urbana y culturalmente con Colonia.

Eliseo Verón (2) ofrece otra advertencia útil: los medios no reciben simplemente acontecimientos terminados; también participan en su construcción pública. Hasta ahora, Praxis llegó principalmente como relato: inversión, inteligencia artificial, talento internacional y “ciudad del futuro”.

El trabajo periodístico comienza donde termina ese relato.

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Ahora quedan documentos, padrones, permisos, infraestructura, obligaciones, plazos, empleos y recursos públicos por identificar. Y una pregunta central para Colonia: qué parte de esa ciudad anunciada será inversión privada y qué decisiones deberá asumir la sociedad que ya habita el territorio.

Referencias bibliográficas

1.- Marc Augé (1935-2023) fue un antropólogo y etnólogo francés, reconocido especialmente por sus estudios sobre la sobremodernidad y por desarrollar el concepto de los “no lugares”, espacios de tránsito y circulación que no generan necesariamente identidad, relaciones o memoria compartida. Su obra analizó las transformaciones de la vida cotidiana, el espacio y las formas de pertenencia en las sociedades contemporáneas.

2.- Eliseo Verón (1935-2014) fue un sociólogo, semiólogo y teórico de la comunicación argentino, referente de los estudios sobre medios y producción social de sentido. Investigó especialmente cómo los discursos mediáticos intervienen en la construcción social de los acontecimientos, perspectiva desarrollada, entre otras obras, en Construir el acontecimiento.