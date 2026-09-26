El nuevo Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud Pública (MSP) permite trazar una radiografía de varias enfermedades y eventos sanitarios bajo vigilancia en el departamento de Colonia. Los datos, acumulados hasta la semana epidemiológica 36 —que finalizó el 12 de setiembre—, muestran como principales elementos el aumento de las notificaciones de sífilis y parotiditis, dos casos de hepatitis C y los dos fallecimientos por hantavirosis registrados en el departamento. Boletín SE 36 2026

El informe fue publicado por el MSP el 25 de setiembre y comprende información correspondiente al período del 6 al 12 de setiembre, además de los datos acumulados de 2026. La cartera advierte que los registros pueden sufrir modificaciones posteriores por los procesos de mejora de calidad de la información. Gub.uy

La sífilis pasó de 179 a 240 notificaciones

La sífilis es uno de los eventos que presenta un cambio más marcado en Colonia. Hasta la semana 36 de 2025 se habían contabilizado 179 casos notificados, mientras que en el mismo período de 2026 son 240: 61 más, lo que representa un incremento de aproximadamente 34%.

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La incidencia acumulada pasó de 131,62 a 176,58 casos por cada 100.000 habitantes, una diferencia de 44,96 puntos. Los datos corresponden a casos notificados una vez excluidos los descartados y aquellos que no cumplían la definición de caso sospechoso. Boletín SE 36 2026

El incremento departamental se produce en un contexto de crecimiento nacional. Uruguay pasó de 3.939 notificaciones hasta la semana 36 de 2025 a 5.908 en 2026. El propio MSP había señalado en junio que la sífilis mantiene una tendencia creciente en Uruguay y en la región. Gub.uy

Los casos de parotiditis se duplicaron

Otro cambio significativo aparece en la parotiditis infecciosa, conocida comúnmente como paperas. Colonia pasó de 16 casos en 2025 a 36 en 2026, hasta la misma semana epidemiológica. Esto equivale a un incremento del 125%.

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La incidencia departamental aumentó de 11,77 a 26,47 casos por cada 100.000 habitantes. A escala nacional también se observa un crecimiento: los casos pasaron de 224 a 325. Boletín SE 36 2026

Dos casos de hantavirus y dos fallecimientos

La situación de la hantavirosis sobresale no por el número de casos, sino por su desenlace. El boletín registra cinco casos confirmados en todo Uruguay durante 2026. Dos corresponden a Colonia y ambos fueron mortales. La incidencia departamental se ubica en 1,47 casos cada 100.000 habitantes. En el mismo período de 2025 Colonia no había registrado casos. Boletín SE 36 2026

La información adquirió especial relevancia el mismo día en que se publicó el boletín, cuando se conocieron detalles del segundo fallecimiento. Se trató de un hombre de 31 años que trabajaba en un tambo y residía en el departamento de Colonia. La Dirección Departamental de Salud informó que el paciente había comenzado con síntomas el 29 de agosto y falleció el 4 de setiembre luego de ser trasladado a un centro asistencial de Mercedes. Fuentes sanitarias señalaron además que no se trató de la variante Andes, capaz de transmitirse entre personas, y vincularon la infección con la exposición a roedores silvestres. EL PAIS

De esta manera, aunque Colonia concentra solamente dos de los cinco casos de hantavirosis registrados en Uruguay hasta la semana 36, concentra los dos fallecimientos informados por el boletín.

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Fuerte descenso de la leptospirosis

La evolución es diferente para otra enfermedad asociada a la exposición ambiental y animal. Colonia había registrado siete casos confirmados de leptospirosis hasta la semana 36 de 2025, pero en 2026 contabiliza uno.

La incidencia bajó de 5,15 a 0,74 casos por cada 100.000 habitantes. No se registraron fallecimientos por esta enfermedad en el departamento en ninguno de los dos períodos comparados. Boletín SE 36 2026

La reducción acompaña la tendencia nacional: Uruguay pasó de 50 casos confirmados en 2025 a 24 en 2026 hasta la semana epidemiológica analizada.

Hepatitis C aparece con dos casos; hepatitis A permanece en cero

El boletín también permite distinguir la situación de las hepatitis virales. Colonia registra dos casos confirmados o en investigación de hepatitis C en 2026, frente a ninguno en igual período de 2025. La incidencia acumulada alcanza 1,47 por cada 100.000 habitantes. Boletín SE 36 2026

En hepatitis B la situación permanece estable: un caso en 2025 y uno en 2026, con una incidencia de 0,74. Boletín SE 36 2026

Para hepatitis A, en cambio, Colonia no registra casos ni en 2025 ni en 2026 hasta la semana 36. En todo el país fueron notificados solamente tres casos durante este año. Boletín SE 36 2026

Sin casos de dengue ni tos convulsa

Colonia tampoco registra casos confirmados de dengue durante 2026 hasta el período analizado. El departamento ya había terminado con cero casos en la comparación equivalente de 2025. Boletín SE 36 2026

La misma situación se observa con la tos convulsa: no aparecen casos en Colonia ni en 2025 ni en 2026 hasta la semana 36. En todo Uruguay se contabilizan 14 este año. Boletín SE 36 2026

En varicela, en cambio, existe un aumento leve: las notificaciones pasaron de 24 a 26, mientras que la incidencia creció de 17,66 a 19,12 casos por cada 100.000 habitantes. Boletín SE 36 2026

Más de 200 personas mordidas o expuestas a riesgo de rabia

Un dato diferente, pero relevante para la vigilancia sanitaria departamental, surge del registro de personas mordidas o con riesgo de exposición al virus rábico.

Colonia contabiliza 233 episodios durante 2026 hasta la semana 36. En 211 estuvo involucrado un perro, en 21 un gato y en uno un murciélago. El boletín no informa casos de rabia humana: esta estadística corresponde a personas que sufrieron mordeduras o situaciones consideradas de riesgo de exposición.

La información disponible permite identificar un escenario departamental con comportamientos diferentes según la enfermedad: mientras sífilis y parotiditis presentan aumentos respecto de 2025 y aparecieron casos de hepatitis C, la leptospirosis cayó de siete casos a uno y no hay registros de dengue, hepatitis A ni tos convulsa. A ese panorama se agrega la hantavirosis, con apenas dos casos en Colonia, pero ambos con resultado mortal. Boletín SE 36 2026