Tres ciudadanos argentinos fueron detenidos este viernes durante un procedimiento realizado por la Armada Nacional en la salida del Área de Control Integrado del puente internacional Libertador General San Martín. En el operativo fueron incautados tres vehículos y mercadería que estaría en presunta infracción aduanera.

Según informó la Armada Nacional, el procedimiento comenzó sobre las 6.20, cuando personal de la Prefectura del Puerto de Fray Bentos realizaba tareas de vigilancia y control en la zona y observó tres vehículos cuya circulación llamó la atención de los efectivos.

Los funcionarios detuvieron uno de los vehículos para efectuar una inspección. De acuerdo con la información oficial, el conductor intentó retirarse del lugar al advertir la presencia del puesto de control, pero fue interceptado y demorado por el personal actuante.

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Posteriormente, los efectivos solicitaron a los ocupantes de los tres vehículos su documentación personal, la correspondiente a los automóviles y los comprobantes de los trámites efectuados ante los organismos competentes.

También se les preguntó si transportaban mercadería sin declarar. Los involucrados respondieron que no, según consignó la Armada.

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Durante una primera inspección, los funcionarios detectaron bultos considerados sospechosos en dos de los tres vehículos. Ante esa situación, solicitaron a sus ocupantes que descendieran para realizar una revisión más exhaustiva.

El procedimiento permitió localizar mercadería que, de acuerdo con la información preliminar, se encontraría en presunta infracción aduanera.

La Fiscalía de turno fue informada del caso y dispuso la detención de los tres involucrados, todos de nacionalidad argentina, además de la incautación de los vehículos y de la mercadería encontrada.

La actuación permanece en curso y se aguarda la contabilización y valoración de los productos por parte de las autoridades aduaneras. La Armada indicó que la información será ampliada una vez que avance el procedimiento.