Colonia atraviesa un momento singular. En pocas semanas volvió a aparecer asociada a cifras capaces de modificar la escala económica del departamento: primero se habló de más de US$600 millones en inversiones y luego Praxis anunció que prevé movilizar US$1.000 millones durante tres años dentro de +Colonia.

Las cifras impactan, pero no explican por sí solas lo que está ocurriendo. El primer desafío del periodismo de datos es establecer qué mide cada número. Una inversión ejecutada no es igual a una obra iniciada; una proyección empresarial no equivale a dinero desembolsado; la capacidad de un edificio para recibir trabajadores tampoco demuestra que esos empleos hayan sido creados.

El mapa disponible reúne proyectos inmobiliarios, comerciales, tecnológicos, logísticos y públicos en estados muy diferentes. Incluye obras operativas, desarrollos en construcción, anuncios sujetos a financiación e inversiones realizadas desde 2017. Por esa razón, los montos no pueden sumarse como si pertenecieran a una misma cuenta.

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La cifra que cambia la escala

Praxis anunció el 22 de setiembre que eligió Uruguay para su primer desarrollo urbano y que proyecta movilizar US$1.000 millones durante los próximos tres años. La primera fase se localizará dentro de +Colonia y los primeros residentes llegarían a mediados de 2027.

El anuncio modifica la dimensión del mapa, pero necesita una lectura cautelosa. Praxis no informó cuánto capital ya fue comprometido, qué terrenos adquirió, qué obras fueron contratadas ni cómo se distribuirán los recursos entre viviendas, infraestructura, servicios y empresas. La expresión “movilizar inversión” puede incluir compras futuras de propiedades, aportes de integrantes, financiación y desarrollos de terceros.

Tampoco corresponde sumar automáticamente esos US$1.000 millones a los más de US$280 millones declarados por +Colonia. Praxis instalará su primera fase dentro de ese emprendimiento, por lo que existe una posible superposición. El sitio de la organización muestra construcciones en marcha durante setiembre, pero indica que sus primeros residentes ocuparán edificios existentes mientras se desarrolla el nuevo barrio. Es decir, las imágenes comprueban actividad en +Colonia, aunque no demuestran que haya comenzado una obra financiada específicamente por Praxis.

La diferencia es central. Una cifra proyectada puede anticipar un cambio económico, pero todavía no permite medir su impacto real.

Obras que ya avanzan

Otros proyectos ofrecen señales más concretas.

Zona Franca del Plata se encuentra en la etapa final de construcción y anunció su apertura para noviembre. El complejo tendrá más de 11.000 metros cuadrados y capacidad física para albergar hasta 1.000 trabajadores. Ese último número expresa el potencial del edificio, no la cantidad de empleos confirmados.

Dentro del predio se instalará un centro de datos desarrollado con Teletipos Ingeniería. La inversión prevista es de US$2 millones, la construcción comenzaría después de finalizar el edificio principal y su funcionamiento se proyecta para comienzos de 2027. La empresa estima radicar unos diez ingenieros en Colonia y asegura que ya existe un primer cliente financiero argentino.

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Fresh Plaza también cambió de categoría. El proyecto comercial presentado en abril ya registró movimientos de suelo. Por tanto, dejó de ser únicamente un anuncio y pasó a una fase inicial de obra. Su apertura fue proyectada para 2027 y la desarrolladora estimó más de 250 puestos directos e indirectos, aunque el monto total de la inversión no fue divulgado oficialmente.

En Nueva Palmira, Cargill puso en funcionamiento una planta de fertilizantes. La empresa confirmó la inauguración y la incorporación de tecnología para ampliar su capacidad de mezcla, almacenamiento y despacho. Distintas referencias sitúan la inversión reciente en unos US$4 millones y el desarrollo acumulado del negocio entre US$9 millones y US$10 millones, pero el comunicado empresarial no especificó esos montos.

El riesgo de contar dos veces

El puerto de Colonia muestra con claridad otro problema metodológico. La Administración Nacional de Puertos informó que invirtió US$55 millones desde 2017 y otros US$10 millones desde 2025. A eso se agregan cerca de US$20 millones en infraestructura eléctrica vinculada al ferry China Zorrilla.

Una parte de estos recursos ya fue ejecutada años atrás. Otra continúa en obra. Además, no está completamente claro si algunos componentes eléctricos aparecen contabilizados dentro de más de un bloque institucional. Sumarlos sin revisar contratos y fechas puede inflar el resultado.

El ferry llegó a Nueva Palmira en setiembre y posteriormente fue trasladado para cumplir controles y pruebas. Su presencia ya es verificable, pero el valor total de la embarcación no puede considerarse inversión localizada enteramente en Colonia: fue construida en Australia, pertenece a una empresa privada y operará una ruta internacional. La ANP confirmó su recepción, aunque aún no existe una fecha primaria definitiva para el comienzo del servicio regular.

Algo similar ocurre con la Plaza de Toros. Forma parte de la transformación económica reciente de Colonia, pero su inversión ya fue realizada y el espacio está operativo. Volver a incorporarla como inversión nueva supondría contar dos veces el mismo proceso.

Lo que todavía falta saber

El mapa permite identificar movimiento económico, pero también deja vacíos importantes. No existe todavía un registro público único que detalle, para cada proyecto, cuánto fue anunciado, cuánto fue financiado, cuánto se ejecutó y cuántos empleos fueron efectivamente creados.

También faltan datos territoriales. La mayor parte de las inversiones identificadas se concentra en Colonia del Sacramento, mientras Nueva Palmira aparece vinculada a logística y agroindustria. Carmelo, Rosario, Juan Lacaze y otras ciudades tienen una presencia mucho menor dentro del bloque divulgado. La pregunta no es solamente cuánto se invierte, sino dónde se distribuyen los beneficios y qué infraestructura pública deberá acompañarlos.

Los US$600 millones funcionan, por ahora, como una fotografía promocional construida con proyectos distintos. El anuncio de Praxis agrega una promesa de escala todavía mayor. Para saber si Colonia está ante un cambio estructural habrá que observar otros indicadores: capital efectivamente ingresado, metros cuadrados terminados, empresas instaladas, puestos de trabajo permanentes, salarios, población nueva y demanda sobre vivienda, transporte, saneamiento y servicios.

El mapa muestra que algo se está moviendo. También advierte que la distancia entre una ciudad anunciada y una ciudad construida se mide menos en millones declarados que en obras terminadas, empleos comprobables y transformaciones que puedan verse fuera de las presentaciones.