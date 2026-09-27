Cuando Yamandú Orsi dijo en Nueva York que Colonia podía convertirse en el tercer gran polo de atracción del Uruguay, después del área metropolitana y Punta del Este, no estaba describiendo una realidad consolidada. Estaba formulando una hipótesis política.
La frase surgió al hablar de Praxis y +Colonia, pero el presidente fue más lejos: habló de una “estrategia” que estaría desarrollándose en el departamento. Ahí empieza la pregunta relevante. Porque una suma de inversiones no constituye por sí sola una estrategia.
En Colonia coinciden hoy proyectos inmobiliarios, infraestructura vial, saneamiento, actividad portuaria, zonas francas, emprendimientos tecnológicos y una dinámica demográfica que muestra capacidad de atracción. El Censo 2023 registró 135.797 habitantes y el departamento presenta además un saldo natural negativo: nacen menos personas de las que mueren. Eso vuelve particularmente importante el componente migratorio y ayuda a entender por qué Colonia puede ser vista como un territorio capaz de atraer población.
Pero atraer no es gobernar.
Si proyectos como +Colonia o Praxis avanzan en la escala anunciada, sus efectos no se limitarán a la inversión privada. Modificarán el valor del suelo, la demanda de vivienda, el tránsito, los servicios, el saneamiento y la propia organización urbana. Por eso obras como el programa departamental de OSE, con una inversión cercana a US$ 94 millones, o las intervenciones sobre las rutas 1 y 21 también forman parte del problema, aunque no hayan sido concebidas como piezas de una única estrategia.
La dificultad está en que Colonia no es un territorio uniforme. Colonia del Sacramento concentra turismo, patrimonio, servicios y nuevos desarrollos; Nueva Palmira responde a una lógica portuaria y logística; Carmelo combina producción, turismo y servicios; Juan Lacaze conserva una estructura marcada por su pasado industrial. Hablar de un “polo Colonia” obliga entonces a preguntar qué Colonia se imagina.
Por ahora no aparece públicamente un documento que articule todos esos procesos bajo objetivos comunes.
Esa ausencia es central.
Puede que Orsi esté anticipando una política territorial todavía en elaboración. También puede estar nombrando una convergencia de proyectos que avanzan por carriles diferentes.
La diferencia importa. Convertir a Colonia en un tercer polo no significa solamente atraer capital. Significa decidir qué territorio se quiere construir con él.
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