El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó que durante este domingo 27 persistirán las tormentas fuertes y, en algunos puntos, muy fuertes, principalmente en el norte, centro y litoral oeste de Uruguay.

El organismo prevé que los mayores acumulados de precipitaciones de todo el episodio se registren en el norte del país, con valores estimados de entre 80 y 120 milímetros.

En las zonas afectadas por tormentas también podrán registrarse caída de granizo, rachas de viento fuertes e intensa actividad eléctrica, según el comunicado de Inumet.

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La inestabilidad continuará hasta el martes

Las condiciones de inestabilidad persistirán desde el lunes 28 hasta la tarde del martes 29 y afectarán principalmente el norte del territorio nacional.

De esta manera, el episodio iniciado durante el fin de semana se prolongará durante las primeras jornadas de la semana, aunque con mayor incidencia en los departamentos del norte.

Vientos fuertes desde el martes

Para el martes 29, Inumet prevé además un aumento del gradiente de presión que provocará vientos fuertes y persistentes del suroeste.

Las velocidades se ubicarán entre 40 y 60 kilómetros por hora, con rachas que podrán alcanzar entre 60 y 80 kilómetros por hora.

Este fenómeno afectará principalmente las zonas costeras del sur y el este del país.