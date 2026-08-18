La nueva disposición implica una reducción adicional respecto al régimen que comenzó a aplicarse el 20 de julio. Desde esa fecha, como informó Carmelo Portal, la sucursal dejó de prestar servicio de caja los martes y jueves, por lo que las ventanillas permanecían operativas los lunes, miércoles y viernes.

Con el cambio anunciado ahora, el miércoles también dejará de tener servicio de caja. De esta manera, en poco más de un mes la atención semanal por ventanilla pasará de cinco a dos días.

BBVA informó que los clientes podrán realizar depósitos y retiros en el área express de la propia sucursal o a través de locales de RedPagos.

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La comunicación conocida no establece que la sucursal vaya a cerrar ni informa modificaciones en los restantes servicios presenciales. La medida comunicada refiere específicamente al servicio de caja.

Una segunda reducción en poco más de un mes

El primer cambio había sido anunciado en julio. Carmelo Portal informó el 16 de ese mes que, desde el 20 de julio, BBVA Carmelo dejaría de contar con caja los martes y jueves.

El esquema resultante mantenía tres jornadas semanales con ese servicio: lunes, miércoles y viernes.

La disposición que comenzará el 24 de agosto elimina ahora el miércoles.

En poco más de un mes, por tanto, la disponibilidad semanal de las cajas de la sucursal habrá pasado de cinco a dos días.

BBVA impulsa desde hace años un modelo con mayor peso de los canales digitales

La comunicación sobre Carmelo no explica las razones específicas de esta nueva reducción. Sin embargo, documentos y comunicaciones institucionales de BBVA permiten ubicarla en un proceso más amplio de transformación de su modelo de atención.

BBVA Uruguay ha señalado desde hace años que su estrategia incluye el desarrollo de capacidades digitales, productos que pueden contratarse sin concurrir a una oficina y modelos de atención remota.

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En una comunicación institucional sobre su transformación digital en Uruguay, el banco sostuvo que el papel de las sucursales continuaría siendo relevante, aunque dentro de un sistema en el que los clientes disponen de diferentes canales para relacionarse con la institución.

La entidad también desarrolló oficinas con áreas express y modelos orientados a disminuir operaciones tradicionales realizadas en efectivo. Al presentar una sucursal con enfoque digital en Maldonado, BBVA señaló entre sus objetivos adaptar la estructura y la operativa de las oficinas a ese proceso de transformación.

Estas definiciones generales no constituyen una explicación oficial de la reducción aplicada en Carmelo. Hasta el momento, la información difundida para esta sucursal comunica el nuevo régimen de caja y las alternativas para depósitos y retiros, pero no detalla los motivos de la decisión.

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Tampoco se informó oficialmente si el cambio está relacionado con la cantidad de operaciones presenciales, una reorganización de funcionarios, una reducción de costos u otras razones operativas.

Lo confirmado es que, desde el 24 de agosto, Carmelo tendrá servicio de caja de BBVA solamente dos días por semana.