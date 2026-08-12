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La rehabilitación del Frigorífico Rosario para exportar carne a China elimina una restricción relevante, pero el comunicado del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca no permite concluir, por sí solo, que la situación económica del establecimiento haya mejorado de manera sustancial.

Lo concreto es que China levantó la suspensión vigente desde octubre de 2023 y que el frigorífico podrá exportar productos elaborados a partir del 11 de agosto de 2026. El MGAP aclara además un punto importante: la suspensión no se originó en problemas sanitarios, sino en el cese temporal de las actividades productivas.

Desde el punto de vista económico, recuperar el acceso al mercado chino mejora las posibilidades comerciales de la empresa. Amplía los destinos posibles para su producción y elimina una barrera que podía limitar su capacidad de colocación internacional.

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Sin embargo, el comunicado no informa cuánto está produciendo actualmente el frigorífico, cuántos trabajadores ocupa, cuál es su capacidad utilizada, si ya existen contratos de exportación con compradores chinos ni qué volumen podría enviarse a ese mercado.

Tampoco aporta datos sobre inversiones, situación financiera o perspectivas de faena.

Por eso, la rehabilitación debe interpretarse como una mejora de las condiciones para operar, no necesariamente como una recuperación económica consolidada.

La señal es favorable: el establecimiento recupera una habilitación estratégica y deja atrás una suspensión de casi tres años. Pero el verdadero impacto dependerá de lo que ocurra después: nivel de actividad, negocios concretados, volumen exportado y estabilidad del empleo.

En términos económicos, se abrió nuevamente una puerta importante. Falta saber cuánto podrá aprovecharla el Frigorífico Rosario.