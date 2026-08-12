La investigación por el homicidio de un hombre de 27 años ocurrido en el barrio Lomas de Carmelo tuvo un avance con la detención de un joven de 21 años, señalado como presunto involucrado en el ataque.

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El crimen ocurrió en la noche del lunes 10 de agosto. A partir del hecho, personal policial inició una serie de actuaciones que incluyeron tareas de inteligencia, relevamiento de evidencias y otras diligencias, bajo la dirección de la Fiscalía Letrada de Carmelo.

Un allanamiento y una detención

Como resultado de la investigación, la Policía realizó un allanamiento en la ciudad de Carmelo. El procedimiento culminó con la detención de un hombre de 21 años.

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Durante el operativo, los efectivos también incautaron elementos considerados de interés para la causa. La información proporcionada hasta el momento no detalla cuáles fueron esos elementos.

El detenido permanece a disposición de la Justicia mientras se desarrollan nuevas diligencias para establecer su eventual participación en el homicidio.

La investigación continúa

Los investigadores trabajan además para determinar el móvil del crimen y reconstruir las circunstancias en las que se produjo la muerte del hombre de 27 años.

Hasta el momento no se informó sobre una eventual formalización del detenido ni se brindaron otros detalles sobre las circunstancias del ataque.

Las actuaciones continúan bajo la dirección de la Fiscalía Letrada de Carmelo.