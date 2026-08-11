Una mujer de 45 años fue detenida en Juan Lacaze durante un operativo policial vinculado a una investigación sobre la falsificación y comercialización de documentos públicos apócrifos a nivel nacional.

El procedimiento estuvo a cargo de personal del Área de Investigaciones de la Zona Operacional II, que realizó tareas de análisis e inteligencia en el marco de la investigación.

Con apoyo de efectivos de la Seccional 8.ª de Juan Lacaze, los investigadores llevaron adelante dos allanamientos simultáneos en viviendas de la zona.

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Durante los procedimientos fueron incautados 60 carnés de salud apócrifos que, según la información proporcionada, estaban listos para su circulación.

La Policía también incautó diversos elementos e insumos utilizados para la elaboración de la documentación falsa, teléfonos celulares y otros objetos considerados de interés para la investigación.

La mujer detenida no posee antecedentes penales, de acuerdo con la información disponible.

Las actuaciones forman parte de una investigación de alcance nacional relacionada con la comercialización y utilización de documentación apócrifa.