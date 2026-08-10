Las declaraciones del director nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, Alejandro Nario, permiten situar a la futura Terminal Portuaria Multipropósito de Martín Chico en una etapa avanzada de su evaluación: el jerarca señaló que, una vez resuelta la situación del ordenamiento territorial, el Ministerio de Ambiente estaría en condiciones de finalizar el análisis y posteriormente otorgar la viabilidad ambiental.

“Luego de eso, nosotros estaríamos finalizando el análisis ambiental y, bueno, después otorgando esa viabilidad”, expresó Nario en una entrevista realizada por Ro Contenidos.

La afirmación resulta significativa para conocer el estado del proyecto. Sin equivaler a una autorización formal ya concedida, las palabras del director muestran que el Ministerio trabaja sobre una perspectiva favorable respecto a la viabilidad del emprendimiento, condicionada a que se completen los procedimientos y estudios todavía pendientes.

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El ordenamiento territorial, la instancia que debe completarse

Actualmente, uno de los principales pasos pendientes se encuentra en la órbita de la Intendencia de Colonia.

Los terrenos proyectados para la terminal están categorizados como suelo rural potencialmente transformable y deben pasar a la categoría de suelo suburbano logístico-industrial mediante un Programa de Actuación Integrada (PAI).

Nario fue explícito respecto a esa condición: “Nosotros por ley no podemos otorgar permisos que no cumplan con el ordenamiento territorial”.

Para avanzar en el PAI, la Intendencia aguarda algunos estudios que debe proporcionar Mangle S.A., empresa impulsora del proyecto.

Una vez resuelta esa instancia, el Ministerio podrá continuar formalmente con el tramo restante de la evaluación ambiental.

La perspectiva expresada por Nario se explica también por el grado de avance que, según indicó, tiene el estudio del emprendimiento dentro del Ministerio.

“Los técnicos ya lo estudiaron, el proyecto. Están faltando algunos detalles”, afirmó.

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El jerarca aclaró que la evaluación no comenzará desde cero cuando finalice el procedimiento departamental. Por esa razón, estimó que los plazos posteriores no deberían ser extensos.

“No es un proyecto que empieza de cero después que termine la Intendencia”, señaló.

Nario informó además que técnicos del Ministerio y de la Intendencia mantienen reuniones sobre el proyecto y que la comuna solicitó otorgarle cierta prioridad para poder avanzar una vez solucionada la situación territorial.

Ambiente analiza los efectos de la futura actividad portuaria

Que el proyecto presente un análisis avanzado no significa que hayan concluido todas las evaluaciones.

Nario mencionó entre los aspectos considerados por los técnicos el vínculo de la terminal con la costa, sus posibles efectos sobre el ecosistema costero y las medidas que puedan ser necesarias para atenderlos.

También señaló factores relacionados con la población residente en el entorno, entre ellos el ruido, el polvo y las modificaciones que supondría incorporar una actividad logística y portuaria en una zona actualmente rural.

El movimiento de camiones, las operaciones de carga y descarga y la actividad de los barcos forman parte de los elementos considerados en ese análisis.

Las declaraciones de Nario permiten establecer dos situaciones que no resultan contradictorias: el procedimiento todavía tiene instancias pendientes y la evaluación técnica realizada hasta el momento aparece suficientemente avanzada como para que el director hable de una posterior viabilidad.

Por eso, sus palabras no pueden interpretarse como una autorización ambiental ya otorgada. Tampoco permiten afirmar que exista una resolución administrativa adoptada antes de finalizar el procedimiento.

Sí permiten señalar que la autoridad ambiental anticipa públicamente un escenario favorable. La expresión utilizada —“después otorgando esa viabilidad”— coloca la viabilidad como el paso previsto luego de finalizar el análisis ambiental, siempre que previamente se resuelva la situación territorial.

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La distinción es relevante: formalmente, el proyecto todavía debe completar las etapas correspondientes; desde el punto de vista expresado por el responsable de la evaluación ambiental, el proceso se encuentra avanzado y encaminado hacia una posible resolución favorable.

La definición dependerá ahora de que se complete el procedimiento de recategorización de los terrenos, se incorporen los estudios pendientes y el Ministerio concluya formalmente su evaluación.